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14:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» взял самого высокого игрока КХЛ на второй выезд в 2020 году

Тренерский штаб «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправились на второй в 2020 году выезд команды в регулярном чемпионате КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

В ходе поездки «Барыс» проведет четыре матча: в Хельсинки, Санкт-Петербурге, Уфе и Екатеринбурге.

В состав столичного клуба вернулся защитник Виктор Сведберг, восстановившийся после травмы. Из-за повреждения швед, являющийся самым высоким игроком КХЛ, сыграл в текущем сезоне только пять игр.

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Полностью состав «Барыса» выглядит так:
Вратари: Хенрик Карлссон, Эдди Паскуале, Кирилл Стрия.
Защитники: Джесси Блэкер, Даррен Диц, Никита Клещенко, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Валерий Орехов, Атте Охтамаа, Виктор Сведберг, Егор Шалапов.
Нападающие: Павел Акользин, Алихан Асетов, Дастин Бойд, Линус Виделль, Кертис Волк, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Корбэн Найт, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.

Расписание матчей выездной серии (начало игр по времени Нур-Султана):
21 января, вторник, 22:30. «Йокерит» — «Барыс».
23 января, четверг, 22:30. СКА — «Барыс».
25 января, суббота, 17:30. «Салават Юлаев» — «Барыс».
27 января, понедельник, 20:00. «Автомобилист» — «Барыс».

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