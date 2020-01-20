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15:52 (мск), источник: Vesti.kz

Обыгранные «Барысом», или три конкурента для команды Скабелки в Кубке Гагарина

Казахстанскому клубу «Барыс» до завершения регулярного чемпионата КХЛ осталось провести 13 встреч — во второй половине февраля определится первый соперник подопечных Андрея Скабелки по розыгрышу Кубка Гагарина. О вероятных вариантах — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

После 49-ти встреч «Барыс» идет третьим на «Востоке» с 65 очками и продолжает борьбу за победу в дивизионе Чернышева. Лидирует тут омский «Авангард» с 68-ю баллами (после 49 игр), который сам лишь по дополнительным показателям уступает идущему первым в конференции — казанскому «Ак Барсу».

Сможет ли «Барыс» улучшить позицию? Определяющим для казахстанского клуба будет ближайший выезд — столичная команда сыграет с «Йокеритом», СКА, «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом». Если подопечные Скабелки смогут удержать позицию в ТОП-3, то на выбор им могут попасться три конкурента, которые делят с пятого по восьмое место, но могут еще «перемешаться».

1. «Салават Юлаев» — 48 игр, 52 очка.

Два раза клубы уже встречались в этом сезоне, и еще два раза сыграют. Впереди казахстанская команда — 2:1 и 5:3. В первой очной встрече решающим стал гол Кертиса Волка в большинстве, а в повторном — шайба в контратаке от Никиты Михайлиса с Аркадием Шестаковым.

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2. «Металлург» — 49 игр, 53 очка.

Еще один сильный клуб, который «Барыс» три раза обыграл в этом сезоне. Два раза — в гостях. Каждый матч проходил в близкой борьбе, но мы остановимся на последнем. Подопечные Скабелки выигрывали 4:1, но финальная сирена зафиксировала разницу в одну шайбу (4:3).

3. «Куньлунь» — 51 игра, 53 очка.

2:2 — счет в сезонной дуэле. Команды обменивались, как победами на своем льду, так и в гостях. Если с первыми двумя соперниками «Барыс» встречался в плей-офф, то с китайскими визави может встретиться впервые. В КХЛ клубы встречались 12 раз, и восемь раз выиграли представители Казахстана.

Таким образом, в потенциальных соперниках клубы, которые «Барыс» может обыграть и выйти во второй раунд плей-офф. В случае успеха, следующей оппозицией в турнире, скорее всего, будет казанский «Ак Барс», если он выиграет конференцию.

В случае, если «Барыс» пропустит «Автомобилист», то еще одним вариантом для казахстанцев может стать клуб из Новосибирска. От команды Найджела Доуса у столичных хоккеистов отрыв в четыре очка при одной игре в запасе у преследователей.

4. «Сибирь» — 48 игр, 57 очков.

«Барыс» с «Сибирью» сыграет в конце февраля, а в гостях выиграли подопечные Скабелки. Победу принесли голы Корбэна Найта и Аркадия Шестакова. По общему количеств игр у соперников равенство — по 16 побед. Февральская дуэль и возможная встреча в плей-офф это изменят.

Напомним, «Барыс» открывает выездную серию завтра, 21 января, когда в Хельсинки сыграет с «Йокеритом». Если казахстанская команда идет третьей на «Востоке», то финские соперники делят третье-четвертое место с московским «Динамо» (по 65 очков).

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Обыгранные "Барысом", или три конкурента для команды Скабелки в Кубке Гагарина
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