Ульяна Тригубчак: Сознательно создала себе немного провокационный образ
Она считалась самой яркой блондинкой КХЛ, но внезапно занялась либеральной журналистикой.
Она считалась самой яркой блондинкой КХЛ, но внезапно занялась либеральной журналистикой.
Ульяна Тригубчак считалась самой яркой блондинкой КХЛ,
— Башкирия —
— Ну это, скорее всего, потому, что я красивая и скромная…
— Красивых и скромных много…
— Но я работала в спорте, а это там редкость, особенно когда при этом еще и в голове
— То есть вы сознательно сыграли на этом противоречии?
— Да, я сознательно создала себе немного провокационный образ, что позволило стать достаточно популярной девочке из маленького провинциального городка.
— Но в последнее время многочисленные Ваши поклонники замечают большие перемены в вашем образе. Вы работаете на «Эхе Москвы», проводите большие общественные мероприятия, сидите на совещаниях с руководителями Башкирии… Почему? Вы выглядели вполне счастливой в своем «звездном» статусе…
— Я взрослею и не хочу оставаться просто симпатичной мордашкой. Девушке в России тяжело
— Каких, например?
— Мы втроем с коллегами еще год назад основали маркетинговое агентство и уже набрали приличный пул проектов и клиентов. даже вышли на международный уровень — есть большой европейский бренд, который сначала заказал нам маленькую работу, а сейчас мы закрываем все его российские заказы. Это сейчас моя основная работа. Еще — веду программу на «Эхе Москвы» и участвую в одном телевизионном проекте. Мои соцсети с 60 тысячами подписчиков тоже остаются, но это уже, скорее, один из маркетинговых инструментов моего агентства.
— Довольно неожиданно для консервативной Башкирии…
— Да, у нас никто не отменял сексизм, будь он неладен. Девушке тяжело пробиться сквозь этот пласт, состоящий из мужчин успешных, каждый из которых считает, что она должна сидеть дома, рожать детей и готовить борщ. И мой провокационный образ как раз и был мне нужен, чтобы меня заметили. Сейчас всем понятно, откуда взялся мой успех. Потому что в противном случае о тебе обязательно начинают говорить, что это ты не сама, что это тебе помог
— Ну да, вот и сейчас напротив меня сидит не легкомысленная блондинка, а скорее Шэрон Стоун из «Основного инстинкта», честно говоря, страшновато даже…
— Извините, не хотела вас пугать (смеется)!
— Пугать вы, похоже, любите и драться ни с кем не боитесь. Вы ушли из «Салавата» после ссоры с капитаном команды Григорием Паниным. Ваша версия случившегося сейчас, когда эмоции улеглись?
— Эмоции мои по этому поводу никуда не делись. Меня очень задело, что мне сказали — ходи в декольте и не лезь в мужские дела. Это в ответ на пост, которым я не обидеть
— Вы имеете в виду музыкальный фестиваль «Новая Атланта»?
— Да, я очень горжусь им. Уфа — это феномен. Сейчас в России безумно популярен рэп, а почти все самые популярные рэперы по
— А как вы вместе с рэперами оказались на совещании в башкирском доме правительства? Их пестрые наряды комично смотрелись в официальной атмосфере…
— Видимо, наша власть начала понимать, что должна работать с молодежными субкультурами, не глядя на то, какие там носят наряды, браслеты и татуировки. Много лет было принято считать, что рэп и его фанаты — это
— У вас большие планы?
— Грандиозные. Они не ограничиваются только дальнейшей организацией этого фестиваля. У нас есть идея — организовать полноценный продакшн, продюсерский центр и набирать молодежь. У нас по прежнему очень много талантливых ребят в Уфе. Я не знаю, может быть, у нас тут какой то воздух особенный, или наша фенольная вода. Будем раскручивать молодых звезд. Перед «Новой Атлантой» мы уже объявили конкурс «фрешменов», жюри во главе с Алишером Моргенштерном отсмотрело больше 300 исполнителей и 4 из них приняли участие в фестивале. Это для них — мощный старт и качество, кстати — супер, я даже себе закачала несколько их песен, хоть и не большая фанатка рэпа, я больше — по старому доброму року. Но эту молодежь ждет большое будущее после старта со звездами первой величины. И эту модель мы планируем повторить многократно.
— Прямо общественная нагрузка такая.. Почти молодежная политика. А почему вы тогда постоянно отказываетесь от участия в
— Я бы сказала — мне хотелось сохранить такой нейтралитет политический…
— Судя по работе на «Эхе Москвы» — взгляды у вас, все же, более либеральные.
— Возможно… Но на «Эхе» это все же работа. Там мы делаем программу «Блог Аут», в ней нужно быть экспертом по
— В этом была причина отказа пойти в «Единую Россию» и в кампанию за явку?
— Отчасти. В том, что делали на явку, участвовать не хотелось еще и потому, что мне не понравился сам формат «follow me», такой, излишне мотивирующий, что ли, даже зомбирующий людей. Пусть у всех будет выбор, в том числе — идти ли на выборы.
— Еще, как известно, вы прошли кастинг на роль соведущей в Late night show на одном из региональных телеканалов. Причем, вас звали снова на роль
— Странно, что об этом проекте уже известно, вроде бы канал его еще не анонсировал…
— В журналистском мире все быстро распространяется…
— Ну да, сначала меня просили «тупить». Есть устоявшиеся лекала этого формата. Есть тот же Хрусталев у Урганта…
— Который исполняет «блондинку» как раз…
— Может, он и блондин кто ж проверит? (смеется) Так вот, мне отвели эту роль. Но в процессе съемок она
— Вы все больше работаете в журналистике, но при этом недавно резко ответили журналисту, который
— Я не очень хочу следовать
— Как я понял в ходе разговора, ваши коллеги теперь — журналисты, а не
— Мне