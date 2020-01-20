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20:53 (мск), источник: Vesti.kz

Шведский вариант. Как изменится игра «Барыса» после возвращения двухметрового защитника

Шведский защитник Виктор Сведберг вернулся в заявку казахстанской команды «Барыс» после четырехмесячного отсутствия из-за травмы и должен «подвинуть» кого-то из одноклубников. Возможные изменения в составе команды Андрея Скабелки — в материале корреспондента Vesti.kz.

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В текущем сезоне 28-летний Сведберг успел сыграть пять матчей на старте чемпионата и отдал одну голевую передачу. Перешел же в «Барыс» он по ходу прошлой «регулярки» в КХЛ и стал одним из основных исполнителей — в 29 играх набрал девять (3+6) очков, а еще две передачи отдал в 12 матчах плей-офф.

  • Первая пара: Атте Охтамаа — Джесси Блэкер
  • Вторая пара: Леонид Метальников — Даррен Диц.

Вряд ли игровая форма Сведберга позволит ему пробиться в ТОП-4 среди защитников. Первые два дуэта в обороне сейчас очень хороши и результативны.

  • Третья пара: Сведберг — Алексей Маклюков
  • Седьмой защитник: Валерий Орехов.

На роль замены или игроков ротации есть сразу двое с казахстанскими паспортами — Егор Шалапов и Никита Клещенко. С появлением в составе Сведберга каждый из защитников под угрозой потерей места в заявке, но у шведа есть преимущество перед некоторыми нестабильными конкурентами.

К тому же Сведберг — кандидат в сборную Казахстана вместе с Кертисом Волком и Блэкером. Ему нужна игровая практика, если его действительно хотят заиграть за национальную команду. Предположим, что в сборной Сведберг будет играть с паре с Блэкером или Маклюковым.

Добавим, что Сведберг, чей рост составляет 202 сантиметра, вошел в состав «Барыса», который отправился на второй выезд в 2020 году. Первый матч столичные хоккеисты проведут завтра, 21 января, когда в Хельсинки выйдут на лед против «Йокерита». После 49 игр «Барыс» набрал 65 очков и занимает третье место на «Востоке».

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