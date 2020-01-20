Шведский вариант. Как изменится игра «Барыса» после возвращения двухметрового защитника

В текущем сезоне 28-летний Сведберг успел сыграть пять матчей на старте чемпионата и отдал одну голевую передачу. Перешел же в «Барыс» он по ходу прошлой «регулярки» в КХЛ и стал одним из основных исполнителей — в 29 играх набрал девять (3+6) очков, а еще две передачи отдал в 12 матчах плей-офф.

Первая пара: Атте Охтамаа — Джесси Блэкер

Вторая пара: Леонид Метальников — Даррен Диц.

Вряд ли игровая форма Сведберга позволит ему пробиться в ТОП-4 среди защитников. Первые два дуэта в обороне сейчас очень хороши и результативны.

Третья пара: Сведберг — Алексей Маклюков

Седьмой защитник: Валерий Орехов.

На роль замены или игроков ротации есть сразу двое с казахстанскими паспортами — Егор Шалапов и Никита Клещенко. С появлением в составе Сведберга каждый из защитников под угрозой потерей места в заявке, но у шведа есть преимущество перед некоторыми нестабильными конкурентами.

К тому же Сведберг — кандидат в сборную Казахстана вместе с Кертисом Волком и Блэкером. Ему нужна игровая практика, если его действительно хотят заиграть за национальную команду. Предположим, что в сборной Сведберг будет играть с паре с Блэкером или Маклюковым.