Догнать коней: сезон КХЛ возобновится двумя топ-матчами
После перерыва на Матч звёзд СКА, «Ак Барс» и «Динамо» попытаются приблизиться к лидирующему ЦСКА.
После перерыва на Матч звёзд СКА, «Ак Барс» и «Динамо» попытаются приблизиться к лидирующему ЦСКА.
Не успела КХЛ отойти от Матча звезд, как ее зрителей ожидает сразу два топовых противостояния. После четырех дней перерыва регулярный чемпионат возобновляется двумя играми в Москве — ЦСКА примет петербургский СКА, а «Динамо» — казанский «Ак Барс».
Все четыре коллектива занимают лидирующие позиции в турнирной таблице. ЦСКА идет первым в Западной конференции и во всей регулярке. СКА и «Динамо» — основные преследователи армейцев на Западе, а «Ак Барс» превосходит своих конкурентов на Востоке.
Оба армейских коллектива делегировали на Матч звезд КХЛ своих главных тренеров — Игоря Никитина (ЦСКА) и Алексея Кудашова (СКА), а также четырех хоккеистов: Кирилла Капризова, Илью Сорокина, Мэта Робинсона (все ЦСКА) и Владимира Ткачева (СКА). Игроки уверены, что прошедшее в выходные шоу не помешает им уже во вторник выступить на пределе своих возможностей.
— Матч звезд проходил в Москве, так что нам не нужно никуда лететь накануне встречи со СКА, — объяснил «Известиям» защитник ЦСКА Мэт Робинсон. — Мы хорошо провели эти дни в позитивной атмосфере, получали удовольствие, развлекались — на таком фоне восстановиться к встречам КХЛ будет несложно. Думаю, те хоккеисты нашей команды, которые не были на Матче звезд, также хорошо отдохнули и потренировались в этот перерыв. Уверен, на игру против СКА выйдем в своей лучшей форме.
Это армейское дерби будет уже пятым в нынешнем сезоне. В четырёх предыдущих три раза побеждал ЦСКА. В сентябре подопечные Игоря Никитина дважды успешно съездили в
Пресыщенности противостояниями с ЦСКА нет. Интересные матчи — и для нас, и для них. Тем более
плей-оффуже не за горами — надо проверить свои силы и готовность решать серьезные задачи. Будет хорошая игра, и даже удобнее, что именно матчем против ЦСКА мы возобновляем выступление в КХЛ после перерыва — быстрее вкатимся в игровой ритм.
Сейчас СКА отстает от ЦСКА на пять очков — оба коллектива сыграли в сезоне уже по 49 матчей. Помимо противостояния 21 января, им предстоит еще одна схватка. Она состоится в Москве 25 февраля, став последней встречей нынешнего регулярного чемпионата для питерцев и предпоследней для москвичей.
— Мы хотим побеждать в каждом матче, в том числе против ЦСКА, но не так важно опередить его в регулярном чемпионате — самое главное, успешно выступить в
Динамовцы и казанцы стали самыми представительными клубами на Матче звезд. От
— Было приятно приехать на Матч звезд — получил большое удовольствие от обоих дней пребывания здесь, — сказал «Известиям» Тимур Билялов. — Здорово, что возобновляем сезон на той же арене — есть время подготовиться к встрече с «Динамо». Игра предстоит непростая, но нам нужно обязательно побеждать, чтобы вновь идти уверенно по дистанции и сохранять лидерство.
«Ак Барс» блестяще начал сезон и ещё в начале декабря уверенно лидировал не только на Востоке, но и во всём регулярном чемпионате. Но в последний месяц дела у подопечных Дмитрия Квартальнова разладились — шесть поражений в десяти матчах. Это позволило «Авангарду» подобраться вплотную к казанцам. Сейчас у омичей и клуба из столицы Татарстана по 68 очков. Правда, «ястребы» сыграли на два матча больше, так что «Ак Барс» пока еще находится в более привилегированном положении.
— Казань — хорошая команда, которая здорово играет и благодаря этому идет первой на Востоке, — отметил в разговоре с «Известиями» капитан «Динамо» Вадим Шипачев. — На их спад вообще не обращаем внимания. Тем более, стараюсь смотреть на свою команду, а у нас тоже перед перерывом результаты были не самые лучшие — проиграли два матча подряд. Так что стараемся смотреть на свою игру и сделаем всё, чтобы выиграть предстоящую встречу.
Также во вторник в КХЛ пройдет еще девять матчей: «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — «Амур» (Хабаровск), «Сибирь» (Новосибирск) — «Трактор» (Челябинск), «Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток), «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Автомобилист» (Екатеринбург), «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Ярославль), «Динамо» (Минск) — «Спартак» (Москва), «Витязь» (Подольск) — «Авангард» (Омск), «Йокерит» (Хельсинки) — «Барыс» (Нур-Султан), «Динамо» (Рига) — ХК «Сочи».