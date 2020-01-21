Догнать коней: сезон КХЛ возобновится двумя топ-матчами

Источник: Известия

Не успела КХЛ отойти от Матча звезд, как ее зрителей ожидает сразу два топовых противостояния. После четырех дней перерыва регулярный чемпионат возобновляется двумя играми в Москве — ЦСКА примет петербургский СКА, а «Динамо» — казанский «Ак Барс».

Все четыре коллектива занимают лидирующие позиции в турнирной таблице. ЦСКА идет первым в Западной конференции и во всей регулярке. СКА и «Динамо» — основные преследователи армейцев на Западе, а «Ак Барс» превосходит своих конкурентов на Востоке.

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 23, 21.01.2020, 19:30 ЦСКА - СКА -

ЦСКА — СКА

Оба армейских коллектива делегировали на Матч звезд КХЛ своих главных тренеров — Игоря Никитина (ЦСКА) и Алексея Кудашова (СКА), а также четырех хоккеистов: Кирилла Капризова, Илью Сорокина, Мэта Робинсона (все ЦСКА) и Владимира Ткачева (СКА). Игроки уверены, что прошедшее в выходные шоу не помешает им уже во вторник выступить на пределе своих возможностей.

— Матч звезд проходил в Москве, так что нам не нужно никуда лететь накануне встречи со СКА, — объяснил «Известиям» защитник ЦСКА Мэт Робинсон. — Мы хорошо провели эти дни в позитивной атмосфере, получали удовольствие, развлекались — на таком фоне восстановиться к встречам КХЛ будет несложно. Думаю, те хоккеисты нашей команды, которые не были на Матче звезд, также хорошо отдохнули и потренировались в этот перерыв. Уверен, на игру против СКА выйдем в своей лучшей форме.

23 фотографии 23 фотографии 23 фотографии Пушкин и витязи, елка и драники. Звезды КХЛ в Москве

Это армейское дерби будет уже пятым в нынешнем сезоне. В четырёх предыдущих три раза побеждал ЦСКА. В сентябре подопечные Игоря Никитина дважды успешно съездили в Санкт-Петербург. Сначала они разгромили СКА со счётом 3:0, а затем дожали своего конкурента в серии буллитов (3:2). В следующий раз команды пересеклись в начале декабря в Москве. Тогда выиграл СКА (4:2). Но уже через две недели на футбольной арене «Зенита» в Петербурге с минимальным перевесом (1:0) победу вновь праздновал ЦСКА.

Пресыщенности противостояниями с ЦСКА нет. Интересные матчи — и для нас, и для них. Тем более плей-офф уже не за горами — надо проверить свои силы и готовность решать серьезные задачи. Будет хорошая игра, и даже удобнее, что именно матчем против ЦСКА мы возобновляем выступление в КХЛ после перерыва — быстрее вкатимся в игровой ритм. Нападающий СКА Владимир Ткачев

Сейчас СКА отстает от ЦСКА на пять очков — оба коллектива сыграли в сезоне уже по 49 матчей. Помимо противостояния 21 января, им предстоит еще одна схватка. Она состоится в Москве 25 февраля, став последней встречей нынешнего регулярного чемпионата для питерцев и предпоследней для москвичей.

— Мы хотим побеждать в каждом матче, в том числе против ЦСКА, но не так важно опередить его в регулярном чемпионате — самое главное, успешно выступить в плей-офф, — добавил Владимир Ткачев. — Нет принципиальной разницы, с какого места туда выходить. Все команды в Кубке Гагарина будут хорошие, поэтому не имеет смысла выбирать.

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 23, 21.01.2020, 19:30 ХК Динамо - Ак Барс -

«Динамо» — «Ак Барс»

Динамовцы и казанцы стали самыми представительными клубами на Матче звезд. От бело-голубых на их же домашней арене в этом шоу выступили вратарь Иван Бочаров, защитник Юусо Хиетанен и нападающие Вадим Шипачев и Дмитрий Яшкин. От «Ак Барса» туда поехали вратарь Тимур Билялов, защитник Кристиан Хенкель, нападающий Данис Зарипов и главный тренер Дмитрий Квартальнов.

— Было приятно приехать на Матч звезд — получил большое удовольствие от обоих дней пребывания здесь, — сказал «Известиям» Тимур Билялов. — Здорово, что возобновляем сезон на той же арене — есть время подготовиться к встрече с «Динамо». Игра предстоит непростая, но нам нужно обязательно побеждать, чтобы вновь идти уверенно по дистанции и сохранять лидерство.

«Ак Барс» блестяще начал сезон и ещё в начале декабря уверенно лидировал не только на Востоке, но и во всём регулярном чемпионате. Но в последний месяц дела у подопечных Дмитрия Квартальнова разладились — шесть поражений в десяти матчах. Это позволило «Авангарду» подобраться вплотную к казанцам. Сейчас у омичей и клуба из столицы Татарстана по 68 очков. Правда, «ястребы» сыграли на два матча больше, так что «Ак Барс» пока еще находится в более привилегированном положении.

У «Динамо» перед перерывом тоже дела шли не лучшим образом. Подопечные Владимира Крикунова упустили выездную победу над СКА, проиграв в овертайме (1:2), а затем уступили в гостях нижегородскому «Торпедо» (4:6).

— Казань — хорошая команда, которая здорово играет и благодаря этому идет первой на Востоке, — отметил в разговоре с «Известиями» капитан «Динамо» Вадим Шипачев. — На их спад вообще не обращаем внимания. Тем более, стараюсь смотреть на свою команду, а у нас тоже перед перерывом результаты были не самые лучшие — проиграли два матча подряд. Так что стараемся смотреть на свою игру и сделаем всё, чтобы выиграть предстоящую встречу.