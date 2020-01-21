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13:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Нефтехимик»: Контракт с Захарчуком расторгнут после изучения информации о ДТП

«Нефтехимик» на официальном сайте клуба подтвердил информацию о расторжении контракта с защитником Степаном Захарчуком.

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«После изучения дополнительной информации о ДТП с участием хоккеиста Степана Захарчука хоккейный клуб “Нефтехимик” принял решение о расторжении контракта с хоккеистом», — сказано в заявлении клуба.

Позавчера, 19 января, в Нижнекамске произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Водитель иномарки протаранил Hyundai Solaris, потом врезался в светофор и знак «Пешеходный переход», «перепрыгнул» через бордюры и, покинув свой автомобиль, скрылся с места аварии. Инцидент попал в объектив видеорегистратора на одной из машин. Позже автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

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