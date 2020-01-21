Президент КХЛ может уйти в правительство РФ. Повышение Чернышенко — зло для нашего хоккея

«Нас это не касается», — так думает большинство жителей нашей страны, когда читает об изменениях в верхних этажах власти. Владимир Путин все еще президент, а все остальное — это перестановка мест слагаемых, от которых сумма особо не меняется. Однако отставка правительства РФ, которая произошла на прошлой неделе, стоит особняком. Сразу с нескольких сторон это политическое событие может повлиять на спорт № 1 в России.

Мы уже писали о том, что новый премьер-министр — страстный болельщик хоккейного ЦСКА. Михаил Мишустин почти восемь лет входит в наблюдательный совет московского клуба. За это время он помог армейцам выиграть золото чемпионата России в регулярном чемпионате, а затем взять и Кубок Гагарина. Не исключено, что в новой должности бывший глава налоговой службы усилит свое влияние не только на ЦСКА, но и на весь наш хоккей.

Другой фланг, откуда могут прийти грандиозные изменения — Министерство спорта. По некоторым данным Павла Колобкова должен сменить «человек не из футбола». Одним из главных кандидатов на его место называется Дмитрий Чернышенко. Правда, издание «Проект», специализирующееся на расследованиях, прочит президенту КХЛ чуть менее высокую должность. По их информации он сменит Ольгу Голодец в должности вице-премьера по спорту.

Настоящие государственники, а Чернышенко, безусловно, относится к их числу, от таких предложений не отказываются. Восхождение по маршруту «оргкомитет домашней Олимпиады — руководство главной лигой страны — управление всем спортом в России» выглядит идеальной карьерной лестницей. Добровольно не вступив на одну из ступеней, можно разом вычеркнуть себя из обоймы. Очевидно, что ключевое слово здесь не за Чернышенко.

Проблема в том, что, назначая Чернышенко в правительство, наши власти оголяют руководящую должность не только в КХЛ, но и «Газпром-Медиа». Вряд ли найдется еще один человек, готовый совмещать эти посты. Это значит, что на освободившиеся позиции придется искать сразу двух топ-менеджеров, а их в России не сказать, что огромный выбор. Особенно если речь идет о спорте.

Представить, кто здесь и сейчас может сменить Чернышенко, непросто. Перечисление фамилий будет больше напоминать гадание на кофейной гуще. Долгое время подобные амбиции высказывал Игорь Ларионов, но с недавних пор Профессор занялся тренерской деятельностью. Учитывая, как преобразилась при нем молодежная сборная России, нет ровным счетом никакого смысла менять сферу деятельности.

В кулуарах можно услышать разговоры о том, что куда-то выше, чем председатель совета директоров «Авангарда», метит Александр Крылов. Яркий и амбициозный менеджер вспышкой появился в нашем хоккее, оставив за кадром свои истинные цели. Действительно топ-менеджер «Газпромнефти» так радеет за омский хоккей? Или это всего лишь промежуточная ступень? Так или иначе, пока все его мысли о Кубке Гагарина.

Вряд ли стоит искать замену Чернышенко внутри лиги. Ее вице-президенты Сергей Доброхвалов и Георгий Кобылянский закрывают свои зоны ответственности, но представить их во главе КХЛ трудно. За годы работы в МХЛ не убедил в необходимости повышения и Алексей Морозов. Если взглянуть на совет директоров и правление лиги, то почти все его члены при деле. Тогда как Чернышенко пять лет назад, закончив проект Сочи-2014, был, что называется, «на выданье».

Из опытных, но при этом безработных менеджеров на ум приходят Леонид Вайсфельд и Геннадий Величкин. Вот только бывший босс «Магнитки» слишком одиозен для такой объединяющей должности как президент КХЛ, а его коллега, ныне работающий комментатором, всегда устранялся от любой клубной деятельности кроме спортивной. Другими словами, Вайсфельд отлично знает рынок игроков и лазейки в регламенте, но практически не затрагивал материально-техническую базу.

КХЛ в роли президента нужен именно менеджер, а не заслуженный и всеми любимый хоккеист. Что бы ни говорили о Чернышенко, в 2020 году он — не просто говорящая голова и уж тем более не свадебный генерал. Хотя на первых порах казалось именно так. Ну и завершая то самое гадание на нового президента, нельзя не вспомнить о Рене Фазеле. Пару месяцев назад просочились слухи о том, что главе ИИХФ, чьи полномочия истекают в этом году, готовят место в КХЛ… Совпадение?

Когда пять лет назад Путин менял Медведева на Чернышенко, во многом это было обусловлено желанием сблизить позиции ФХР и КХЛ. Впереди был новый олимпийский цикл, а отношения между лигой и федерацией оставляли желать лучшего. Чернышенко сразу же ввел в оборот тезис «сильная лига — сильная сборная». Вместо активной экспансии в Европу, как бы кто к этому ни относился, КХЛ занялась помощью национальной команде.

Сегодня подобных перемен не требуется. Напротив, КХЛ активнее других лиг следует пожеланиям Путина о сокращении доли государственного финансирования. Жесткий потолок зарплат, который должен быть введен со следующего сезона, — уникальное для нашего спорта явление. Ни в футболе, ни в баскетболе, ни где-либо еще такого нет даже в виде проекта.

Повышение Мишустина и одновременно с ним назначение Чернышенко может усилить позиции ЦСКА — главного антагониста стратегии КХЛ о затягивании поясов. Речь идет даже не об очередной отсрочке введении потолка, а о контроле за его соблюдением. Если Чернышенко обещает самые серьезные санкции за выявленные нарушения, то его преемник может быть куда более лоялен.