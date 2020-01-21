Экс-генменеджер «Адмирала» получил 4 млн руб долгов по зарплате

«После вмешательства приморских судебных приставов работнику одного из известных спортивных клубов выплачена заработная плата. Согласно исполнительному документу, общая задолженность по зарплате перед гражданином у организации составила более 4 миллионов рублей», — сказал собеседник.

Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о бывшем генеральном менеджере клуба КХЛ «Адмирал» Александре Селиванове.

По словам представителя УФССП, ранее приставы вручили руководству клуба постановление о возбуждении исполнительного производства. Работодатель добровольно задолженность не погасил, и пристав наложил запрет на регистрационные действия с автомобилями, а также списал большую часть долга со счетов клуба. «Организация выплатила оставшуюся задолженность, а также исполнительский сбор», — отметил собеседник.

Селиванов покинул должность генерального менеджера «Адмирала» в январе 2019-го, проработав в этой должности чуть более года.