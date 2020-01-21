«Барыс» разгромил «Йокерит» в гостях и одержал четвертую подряд победу в КХЛ
Казахстанский «Барыс» победил финский «Йокерит» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «Барыс» победил финский «Йокерит» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила в Хельсинки и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.
Вперед «Барыс» вышел на четвертой минуте, когда отличился форвард Корбэн Найт. Отыграться же «Йокерит» смог за 48 секунд до первого периода — забил Ессе Йоэнсуу.
Во втором периоде зрители увидели всего одну шайбу. Ее на 26-й минуте провел нападающий «Барыса» Никита Михайлис, который завершил точным броском красивую комбинацию с участием Кертиса Волка.
В третьем периоде также забил только «Барыс». На 55-й минуте удачно в контратаку убежал форвард Аркадий Шестаков, на 58-й отличился нападающий Линус Виделль, поразивший уже пустые ворота «Йокерита», а за пять секунд до сирены окончательный счет установил Дастин Бойд.
Для «Барыса» эта победа стала четвертой подряд. Ранее команда Андрея Скабелки обыграла магнитогорский «Металлург» (4:3), «Салават Юлаев» (5:3) и «Локомотив» (4:3).
Матч с «Йокеритом» стал для «Барыса» первым из четырех в гостевой серии. В следующей игре казахстанский клуб 23 января в 22:30 по времени
|Лаури Марьямяки
|Андрей Скабелка
|Янис Калниньш(Янис Калниньш)
|Эдвард Паскуале
|03:14
|Корбан Найт(Даррен Дитц, Линус Виделль)
|03:38
|Егор Шалапов
|14:37
|Павел Акользин
|19:12
|Йессе Йоэнсуу(Петер Регин, Микко II Лехтонен)
|20:45
|Командный штраф
|25:22
|Никита Михайлис(Кертис Валк)
|27:40
|Петри Контиола
|27:40
|Дмитрий Шевченко
|31:43
|Ахти Оксанен
|39:38
|Роман Старченко
|39:43
|Брайан О`Нилл
|42:36
|Ахти Оксанен
|54:15
|Аркадий Шестаков(Кертис Валк, Джесси Блэкер)
|57:09
|Линус Виделль(Эдвард Паскуале)
|59:54
|Дастин Бойд(Павел Акользин)
|59:54
|Никлас Йенсен
|59:54
|Никлас Йенсен
|59:54
|Атте Охтамаа
|14
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Васильев(Россия, Санкт-Петербург)
|Главный судья
|Сергей Юдаков(Россия, Москва)