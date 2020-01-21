Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо Р
Сочи
11
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Авангард
12
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Ак Барс
02
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
СКА
32
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Барыс
15
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Спартак
43
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Автомобилист
Б
12
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Локомотив
31
Хоккей. НХЛ
22.01
Бостон Брюинз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
22.01
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
22.01
Филадельфия Флайерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
22.01
Каролина Харрикейнз
Виннипег Джетс
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Адмирал
20
Хоккей. НХЛ
22.01
Чикаго Блэкхокс
Флорида Пантерз
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Трактор
52
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Амур
42
Все события
Фоторепортажи
10Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
10Сборная России вышла в финал МЧМ
21:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» разгромил «Йокерит» в гостях и одержал четвертую подряд победу в КХЛ

Казахстанский «Барыс» победил финский «Йокерит» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Игра проходила в Хельсинки и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

Вперед «Барыс» вышел на четвертой минуте, когда отличился форвард Корбэн Найт. Отыграться же «Йокерит» смог за 48 секунд до первого периода — забил Ессе Йоэнсуу.

Во втором периоде зрители увидели всего одну шайбу. Ее на 26-й минуте провел нападающий «Барыса» Никита Михайлис, который завершил точным броском красивую комбинацию с участием Кертиса Волка.

В третьем периоде также забил только «Барыс». На 55-й минуте удачно в контратаку убежал форвард Аркадий Шестаков, на 58-й отличился нападающий Линус Виделль, поразивший уже пустые ворота «Йокерита», а за пять секунд до сирены окончательный счет установил Дастин Бойд.

Для «Барыса» эта победа стала четвертой подряд. Ранее команда Андрея Скабелки обыграла магнитогорский «Металлург» (4:3), «Салават Юлаев» (5:3) и «Локомотив» (4:3).

Матч с «Йокеритом» стал для «Барыса» первым из четырех в гостевой серии. В следующей игре казахстанский клуб 23 января в 22:30 по времени Нур-Султана встретится с питерским СКА.

Йокерит
1:5
1:1, 0:1, 0:3
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 2321.01.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"Хартвалл Арена"
Главные тренеры
Лаури МарьямякиАндрей Скабелка
Вратари
Янис Калниньш(Янис Калниньш)Эдвард Паскуале
1-й период
03:14Корбан Найт(Даррен Дитц, Линус Виделль)
03:38Егор Шалапов
14:37Павел Акользин
19:12Йессе Йоэнсуу(Петер Регин, Микко II Лехтонен)
2-й период
20:45Командный штраф
25:22Никита Михайлис(Кертис Валк)
27:40Петри Контиола
27:40Дмитрий Шевченко
31:43Ахти Оксанен
39:38Роман Старченко
39:43Брайан О`Нилл
3-й период
42:36Ахти Оксанен
54:15Аркадий Шестаков(Кертис Валк, Джесси Блэкер)
57:09Линус Виделль(Эдвард Паскуале)
59:54Дастин Бойд(Павел Акользин)
59:54Никлас Йенсен
59:54Никлас Йенсен
59:54Атте Охтамаа
Статистика
14Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Васильев(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяСергей Юдаков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Йокерит
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Как выглядят таблицы "Востока" и дивизиона Чернышева после четвертой подряд победы "Барыса" в КХЛ
Кокорин вышел с капитанской повязкой и забил три гола за «Зенит»
Владимир Путин назначил нового министра спорта России
Российские хоккеисты забросили 10 шайб в полуфинале юношеских ОИ
«Он ворует деньги». Бобровский попал под огонь фанатов «Флориды»
Кнут и Прядкин: РФС не согласен с переизбранием президента РПЛ
Пеп опять потеряет очки? Прогноз на матч «Шеффилд» — «Ман Сити»
Третьяк оценил назначение нового министра спорта России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь