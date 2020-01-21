«Барыс» разгромил «Йокерит» в гостях и одержал четвертую подряд победу в КХЛ

Игра проходила в Хельсинки и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

Вперед «Барыс» вышел на четвертой минуте, когда отличился форвард Корбэн Найт. Отыграться же «Йокерит» смог за 48 секунд до первого периода — забил Ессе Йоэнсуу.

Во втором периоде зрители увидели всего одну шайбу. Ее на 26-й минуте провел нападающий «Барыса» Никита Михайлис, который завершил точным броском красивую комбинацию с участием Кертиса Волка.

В третьем периоде также забил только «Барыс». На 55-й минуте удачно в контратаку убежал форвард Аркадий Шестаков, на 58-й отличился нападающий Линус Виделль, поразивший уже пустые ворота «Йокерита», а за пять секунд до сирены окончательный счет установил Дастин Бойд.

Для «Барыса» эта победа стала четвертой подряд. Ранее команда Андрея Скабелки обыграла магнитогорский «Металлург» (4:3), «Салават Юлаев» (5:3) и «Локомотив» (4:3).