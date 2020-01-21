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22:27 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА в четвертый раз в сезоне обыграл СКА в матче КХЛ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене».

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Источник: ИТАР-ТАСС

Шайбы в составе победителей забросили Сергей Толчинский (39-я и 43-я минуты) и Константин Окулов (42). У СКА дебютную шайбу в КХЛ забросил 18-летний форвард Василий Подколзин (34), также отличился Максим Карпов (40).

Для ЦСКА эта победа стала четвертой над СКА в текущем сезоне, петербуржцы выиграли один раз. Армейцы одержали третью победу подряд, СКА прервал серию из трех побед.

ЦСКА лидирует в Западной конференции КХЛ, набрав 76 очков после 50 игр. СКА находится на второй позиции, имея на своем счету 69 очков после 50 матчей. В следующем матче 23 января ЦСКА в гостях сыграет с ярославским «Локомотивом», в этот же день СКА дома встретится с казахстанским «Барысом».

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ЦСКА
3:2
0:0, 1:2, 2:0
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 2321.01.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Игорь НикитинАлексей Кудашов
Вратари
Ларс ЮханссонМагнус Хелльберг(Александр Самонов, Магнус Хелльберг)
1-й период
03:01Кирилл Марченко
11:06Сергей Толчинский
16:36Максим Карпов
2-й период
24:38Максим Шалунов
28:11Кирилл Капризов
33:47Василий Подколзин(Антон Белов)
34:34Никита Нестеров
38:15Данила Галенюк
38:33Сергей Толчинский(Сергей Калинин)
39:33Игорь Ожиганов
39:47Максим Карпов(Лукас Бенгтссон, Антон Белов)
3-й период
41:25Константин Окулов(Алексей Марченко, Максим Шалунов)
42:13Сергей Толчинский
44:48Мэт Робинсон
54:55Василий Глотов
Статистика
10Штрафное время10
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
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  • Автогол
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