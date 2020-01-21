ЦСКА в четвертый раз в сезоне обыграл СКА в матче КХЛ
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл
Шайбы в составе победителей забросили Сергей Толчинский (39-я и 43-я минуты) и Константин Окулов (42). У СКА дебютную шайбу в КХЛ забросил 18-летний форвард Василий Подколзин (34), также отличился Максим Карпов (40).
Для ЦСКА эта победа стала четвертой над СКА в текущем сезоне, петербуржцы выиграли один раз. Армейцы одержали третью победу подряд, СКА прервал серию из трех побед.
ЦСКА лидирует в Западной конференции КХЛ, набрав 76 очков после 50 игр. СКА находится на второй позиции, имея на своем счету 69 очков после 50 матчей. В следующем матче 23 января ЦСКА в гостях сыграет с ярославским «Локомотивом», в этот же день СКА дома встретится с казахстанским «Барысом».
|Игорь Никитин
|Алексей Кудашов
|Ларс Юханссон
|Магнус Хелльберг(Александр Самонов, Магнус Хелльберг)
|03:01
|Кирилл Марченко
|11:06
|Сергей Толчинский
|16:36
|Максим Карпов
|24:38
|Максим Шалунов
|28:11
|Кирилл Капризов
|33:47
|Василий Подколзин(Антон Белов)
|34:34
|Никита Нестеров
|38:15
|Данила Галенюк
|38:33
|Сергей Толчинский(Сергей Калинин)
|39:33
|Игорь Ожиганов
|39:47
|Максим Карпов(Лукас Бенгтссон, Антон Белов)
|41:25
|Константин Окулов(Алексей Марченко, Максим Шалунов)
|42:13
|Сергей Толчинский
|44:48
|Мэт Робинсон
|54:55
|Василий Глотов
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Московская область)