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21 января, источник: ТАСС

«Ак Барс» обыграл московское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене».

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Источник: ИТАР-ТАСС

Заброшенными шайбами отметились Станислав Галиев (18-я минута) и Кирилл Петров (50).

Перед матчем состоялась церемония поднятия именного свитера Игоря Дорофеева, единственного пятикратного чемпиона страны в составе московского «Динамо».

В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает первое место, набрав 70 очков, «Динамо» на Западе с 65 очками идет третьим.

В следующем матче «Ак Барс» примет уфимский «Салават Юлаев», «Динамо» на своем льду встретится с подольским «Витязем». Обе игры состоятся 23 января.

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Куньлунь» (Пекин) — «Амур» (Хабаровск) — 4:2;.
  • «Сибирь» (Новосибирск) — «Трактор» (Челябинск) — 5:2;.
  • «Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:0;.
  • «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2 Б;.
  • «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:1;.
  • «Динамо» (Минск) — «Спартак» (Москва) — 4:3;.
  • «Витязь» (Подольск) — «Авангард» (Омск) — 1:2 Б;.
  • «Йокерит» (Хельсинки) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:5.
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Хоккей, КХЛ, Неделя 2321.01.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"ВТБ Арена", 6812 зрителей
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Владимир КрикуновДмитрий Квартальнов
Вратари
Александр ЕременкоАдам Рейдеборн
1-й период
08:54Данис Зарипов
15:18Йессе Виртанен
17:25Станислав Галиев(Олег Ли)
2-й период
20:13Юусо Хиетанен
26:29Артем Лукоянов
3-й период
43:47Командный штраф
46:13Егор I Зайцев
48:39Владислав Ефремов
49:08Кирилл Петров(Мэтт Фрэттин, Джастин Азеведо)
Статистика
6Штрафное время8
4Игра в большинстве3
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Главный судьяЯн Хрибик(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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