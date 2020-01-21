«Ак Барс» обыграл московское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ

Заброшенными шайбами отметились Станислав Галиев (18-я минута) и Кирилл Петров (50).
Перед матчем состоялась церемония поднятия именного свитера Игоря Дорофеева, единственного пятикратного чемпиона страны в составе московского «Динамо».
В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает первое место, набрав 70 очков, «Динамо» на Западе с 65 очками идет третьим.
В следующем матче «Ак Барс» примет уфимский «Салават Юлаев», «Динамо» на своем льду встретится с подольским «Витязем». Обе игры состоятся 23 января.
Результаты других матчей игрового дня: