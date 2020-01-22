Совет директоров КХЛ рассмотрит вопрос прекращения полномочий президента лиги

Во вторник действующий президент КХЛ Дмитрий Чернышенко был назначен на должность вице-премьера РФ.
«Согласно уставу ООО “КХЛ” решения об избрании и о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа — президента КХЛ, принимаются советом директоров ООО “КХЛ”. В ближайшее время состоится внеочередное заседание совета директоров, на котором данные вопросы будут рассмотрены», — сообщили в пресс-службе.
Чернышенко возглавляет КХЛ с 2014 года. Ранее он был президентом организационного комитета XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, а с 2015 года занимает пост генерального директора холдинга «Газпром-медиа».