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00:07 (мск), источник: ТАСС

Совет директоров КХЛ рассмотрит вопрос прекращения полномочий президента лиги

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проведет внеочередное заседание для рассмотрения вопроса избрания и досрочного прекращения полномочий президента лиги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник действующий президент КХЛ Дмитрий Чернышенко был назначен на должность вице-премьера РФ.

«Согласно уставу ООО “КХЛ” решения об избрании и о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа — президента КХЛ, принимаются советом директоров ООО “КХЛ”. В ближайшее время состоится внеочередное заседание совета директоров, на котором данные вопросы будут рассмотрены», — сообщили в пресс-службе.

Чернышенко возглавляет КХЛ с 2014 года. Ранее он был президентом организационного комитета XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, а с 2015 года занимает пост генерального директора холдинга «Газпром-медиа».

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