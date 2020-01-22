Скабелка прокомментировал четвертую подряд победу «Барыса»
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Йокеритом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Йокеритом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд прошла в Хельсинки и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.
Для «Барыса» эта победа стала четвертой кряду.
«Очень хороший соперник. Команда с отличным большинством, первые в лиге по этому показателю. Соперник мастеровитый, быстрый. Готовились серьезно к игре, так как дома проиграли. Естественно, хотели сыграть хороший матч, что у нас и получилось. Хорошая командная победа. Удалось сдержать большинство, хорошо сыграть в обороне. Спасибо команде хочу сказать. Теперь будем готовиться к следующей игре», — сказал Скабелка на послематчевой
Следующий матч «Барыс» проведет также на выезде — 23 января сыграет с питерским СКА.
|Лаури Марьямяки
|Андрей Скабелка
|Янис Калниньш(Янис Калниньш)
|Эдвард Паскуале
|03:14
|Корбан Найт(Даррен Дитц, Линус Виделль)
|03:38
|Егор Шалапов
|14:37
|Павел Акользин
|19:12
|Йессе Йоэнсуу(Петер Регин, Микко II Лехтонен)
|20:45
|Командный штраф
|25:22
|Никита Михайлис(Кертис Валк)
|27:40
|Петри Контиола
|27:40
|Дмитрий Шевченко
|31:43
|Ахти Оксанен
|39:38
|Роман Старченко
|39:43
|Брайан О`Нилл
|42:36
|Ахти Оксанен
|54:15
|Аркадий Шестаков(Кертис Валк, Джесси Блэкер)
|57:09
|Линус Виделль(Эдвард Паскуале)
|59:54
|Дастин Бойд(Павел Акользин)
|59:54
|Никлас Йенсен
|59:54
|Никлас Йенсен
|59:54
|Атте Охтамаа
|14
|Штрафное время
|10
|3
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Васильев(Россия, Санкт-Петербург)
|Главный судья
|Сергей Юдаков(Россия, Москва)