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09:23 (мск), источник: Vesti.kz

Скабелка прокомментировал четвертую подряд победу «Барыса»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Йокеритом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча команд прошла в Хельсинки и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

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Для «Барыса» эта победа стала четвертой кряду.

«Очень хороший соперник. Команда с отличным большинством, первые в лиге по этому показателю. Соперник мастеровитый, быстрый. Готовились серьезно к игре, так как дома проиграли. Естественно, хотели сыграть хороший матч, что у нас и получилось. Хорошая командная победа. Удалось сдержать большинство, хорошо сыграть в обороне. Спасибо команде хочу сказать. Теперь будем готовиться к следующей игре», — сказал Скабелка на послематчевой пресс-конференции.

Следующий матч «Барыс» проведет также на выезде — 23 января сыграет с питерским СКА.

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Йокерит
1:5
1:1, 0:1, 0:3
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 2321.01.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"Хартвалл Арена", 9186 зрителей
Главные тренеры
Лаури МарьямякиАндрей Скабелка
Вратари
Янис Калниньш(Янис Калниньш)Эдвард Паскуале
1-й период
03:14Корбан Найт(Даррен Дитц, Линус Виделль)
03:38Егор Шалапов
14:37Павел Акользин
19:12Йессе Йоэнсуу(Петер Регин, Микко II Лехтонен)
2-й период
20:45Командный штраф
25:22Никита Михайлис(Кертис Валк)
27:40Петри Контиола
27:40Дмитрий Шевченко
31:43Ахти Оксанен
39:38Роман Старченко
39:43Брайан О`Нилл
3-й период
42:36Ахти Оксанен
54:15Аркадий Шестаков(Кертис Валк, Джесси Блэкер)
57:09Линус Виделль(Эдвард Паскуале)
59:54Дастин Бойд(Павел Акользин)
59:54Никлас Йенсен
59:54Никлас Йенсен
59:54Атте Охтамаа
Статистика
14Штрафное время10
3Игра в большинстве5
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Васильев(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяСергей Юдаков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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