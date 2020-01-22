Скабелка прокомментировал четвертую подряд победу «Барыса»

«Очень хороший соперник. Команда с отличным большинством, первые в лиге по этому показателю. Соперник мастеровитый, быстрый. Готовились серьезно к игре, так как дома проиграли. Естественно, хотели сыграть хороший матч, что у нас и получилось. Хорошая командная победа. Удалось сдержать большинство, хорошо сыграть в обороне. Спасибо команде хочу сказать. Теперь будем готовиться к следующей игре», — сказал Скабелка на послематчевой пресс-конференции.