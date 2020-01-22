Главный тренер «Йокерита» не нашел объяснения разгрому от «Барыса»
Главный тренер финского «Йокерита» Лаури Марьямяки назвал поражение от казахстанского «Барыса» одним из худших в сезоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Главный тренер финского «Йокерита» Лаури Марьямяки назвал поражение от казахстанского «Барыса» одним из худших в сезоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд в рамках регулярного чемпионата КХЛ прошла в Хельсинки и закончилась со счетом 5:1 в пользу гостей.
«Барыс» выиграл четвертый матч подряд.
«Коллега уже рассказал о том, как сложился матч. С первой минуты нам не удалось ничего, не могу понять, что случилось. Один из самых худших домашних матчей в этом сезоне. Жаль, что сегодня не хватило сил для победы. Нужно готовиться. Через два дня снова играем в родных стенах», — сказал Марьямяки на послематчевой
Ранее итог матчe подвел его коллега Андрей Скабелка. Наставник «Барыса» считает, что ключевым фактором в игре стало то, что им удалось сдержать большинство соперника и самим хорошо сыграть в обороне.
|Лаури Марьямяки
|Андрей Скабелка
|Янис Калниньш(Янис Калниньш)
|Эдвард Паскуале
|03:14
|Корбан Найт(Даррен Дитц, Линус Виделль)
|03:38
|Егор Шалапов
|14:37
|Павел Акользин
|19:12
|Йессе Йоэнсуу(Петер Регин, Микко II Лехтонен)
|20:45
|Командный штраф
|25:22
|Никита Михайлис(Кертис Валк)
|27:40
|Петри Контиола
|27:40
|Дмитрий Шевченко
|31:43
|Ахти Оксанен
|39:38
|Роман Старченко
|39:43
|Брайан О`Нилл
|42:36
|Ахти Оксанен
|54:15
|Аркадий Шестаков(Кертис Валк, Джесси Блэкер)
|57:09
|Линус Виделль(Эдвард Паскуале)
|59:54
|Дастин Бойд(Павел Акользин)
|59:54
|Никлас Йенсен
|59:54
|Никлас Йенсен
|59:54
|Атте Охтамаа
|14
|Штрафное время
|10
|3
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Васильев(Россия, Санкт-Петербург)
|Главный судья
|Сергей Юдаков(Россия, Москва)