Главный тренер «Йокерита» не нашел объяснения разгрому от «Барыса»

«Коллега уже рассказал о том, как сложился матч. С первой минуты нам не удалось ничего, не могу понять, что случилось. Один из самых худших домашних матчей в этом сезоне. Жаль, что сегодня не хватило сил для победы. Нужно готовиться. Через два дня снова играем в родных стенах», — сказал Марьямяки на послематчевой пресс-конференции.