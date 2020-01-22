«Амур» уступил «Куньлуню» и потерпел девятое поражение подряд в КХЛ
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Хабаровский «Амур» проиграл китайскому «Куньлуню» и продлил серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ до девяти матчей.
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Хабаровский «Амур» проиграл китайскому «Куньлуню» и продлил серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ до девяти матчей.
Встреча в Пекине завершилась со счетом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) в пользу «Куньлуня». В составе победителей шайбы забросили Лукас Локхарт (31-я минута), Жильбер Брюле (36-я) и Адам Крэкнелл (55-я, 60-я). У «Амура» отличились Дмитрий Коробов (7-я) и Александр Горшков (22-я).
«Куньлунь», одержавший третью победу подряд, в следующем матче 25 января в гостях сыграет с финским «Йокеритом». «Амур» 28 января примет уфимский «Салават Юлаев».
|Курт Фрэйзер
|Александр Гулявцев
|Джереми Смит
|Евгений Аликин(Евгений Аликин)
|05:11
|Виктор Бартли
|06:50
|Дмитрий Коробов(Павел Турбин, Владислав Ушенин)
|14:37
|Дмитрий Коробов
|20:15
|Виктор Бартли
|21:33
|Александр Горшков(Владислав Ушенин, Вячеслав Ушенин)
|24:09
|Жильбер Брюле
|24:09
|Жильбер Брюле
|24:09
|Павел Турбин
|30:09
|Лукас Локхарт(Тайлер Вонг, Спенсер Фу)
|34:29
|Павел Турбин
|35:34
|Жильбер Брюле(Брэндон Йип, Тревор Мерфи)
|36:07
|Тайлер Вонг
|54:54
|Адам Крэкнелл(Брэндон Дефацио)
|59:56
|Адам Крэкнелл(Джейк Челиос, Виктор Бартли)
|10
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)