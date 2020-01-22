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18:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Амур» уступил «Куньлуню» и потерпел девятое поражение подряд в КХЛ

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Хабаровский «Амур» проиграл китайскому «Куньлуню» и продлил серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ до девяти матчей.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Пекине завершилась со счетом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) в пользу «Куньлуня». В составе победителей шайбы забросили Лукас Локхарт (31-я минута), Жильбер Брюле (36-я) и Адам Крэкнелл (55-я, 60-я). У «Амура» отличились Дмитрий Коробов (7-я) и Александр Горшков (22-я).

«Куньлунь», одержавший третью победу подряд, в следующем матче 25 января в гостях сыграет с финским «Йокеритом». «Амур» 28 января примет уфимский «Салават Юлаев».

Куньлунь
4:2
0:1, 2:1, 2:0
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 2322.01.2020, 14:30 (МСК UTC+3)"Шоуган Арена", 2388 зрителей
Главные тренеры
Курт ФрэйзерАлександр Гулявцев
Вратари
Джереми СмитЕвгений Аликин(Евгений Аликин)
1-й период
05:11Виктор Бартли
06:50Дмитрий Коробов(Павел Турбин, Владислав Ушенин)
14:37Дмитрий Коробов
2-й период
20:15Виктор Бартли
21:33Александр Горшков(Владислав Ушенин, Вячеслав Ушенин)
24:09Жильбер Брюле
24:09Жильбер Брюле
24:09Павел Турбин
30:09Лукас Локхарт(Тайлер Вонг, Спенсер Фу)
34:29Павел Турбин
35:34Жильбер Брюле(Брэндон Йип, Тревор Мерфи)
36:07Тайлер Вонг
3-й период
54:54Адам Крэкнелл(Брэндон Дефацио)
59:56Адам Крэкнелл(Джейк Челиос, Виктор Бартли)
Статистика
10Штрафное время6
2Игра в большинстве4
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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