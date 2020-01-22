«Амур» уступил «Куньлуню» и потерпел девятое поражение подряд в КХЛ

Встреча в Пекине завершилась со счетом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) в пользу «Куньлуня». В составе победителей шайбы забросили Лукас Локхарт (31-я минута), Жильбер Брюле (36-я) и Адам Крэкнелл (55-я, 60-я). У «Амура» отличились Дмитрий Коробов (7-я) и Александр Горшков (22-я).