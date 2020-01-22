Бесценные моменты на Неделе Звезд Хоккея

Источник: Бесценная Лига

За лидерство в «Бесценном квесте» и звание «Бесценного болельщика» боролись более 3 500 человек. Главной наградой вместе со званием «Бесценного болельщика» стал специальный приз — Бесценный Трофей Mastercard и КХЛ, символизирующий единение игроков и поклонников хоккея.

Источник: Бесценная Лига

Бесценный Трофей на Матче Звезд получила Елена Никитина. Она придумала лучший плакат поддержки игроку своего любимого клуба — капитану Дивизиона Тарасова Кириллу Капризову. Он же стал и Лучшим Хоккеистом Матча Звезд, за которого в течение двух дней проголосовало большинство болельщиков. Вручение Бесценного Трофея прошло в торжественной обстановке — на лед были приглашены оба победителя, и они разделили трофей, состоящий из двух частей.

Источник: Бесценная Лига

Я решила сочинить стихотворение в поддержку любимого хоккеиста: «Кирилл Капризов без каприз. Придем к победе — будет приз». Выйти на лед с игроком — бесценно. Каждого болельщика в такой момент переполняют эмоции. Елена Никитина

В день Мастер-Шоу хоккеисты демонстрировали высокое мастерство в спортивных состязаниях.

Источник: Бесценная Лига

В сложном и зрелищном конкурсе «Хоккейный биатлон Mastercard» соревновались по пять игроков от команды. Каждый бежал по своей трассе, передавая эстафету следующему спортсмену. Трасса состояла из пяти участков: катание по кругу с шайбой, хоккейный слалом с шайбой, дриблинг с шайбой, стрельба по мишеням и ускорение на стартовую точку. Победителем «Хоккейного биатлона», как и всего Мастер-шоу, стал Дивизион Харламова.

Источник: Бесценная Лига

Впрочем, это никак не помогло «харламовцам» на следующий день. Во всезвездном турнире они заняли последнее место, а победителем стала сборная Дивизиона Боброва, по буллитам переигравшая Дивизион Тарасова.

В оба заключительных дня Недели Звезд Хоккея проходила и сессия медиа-клуба традиции «Бесценная Лига». Гостями специальной ложи Mastercard стали спортивные и лайфстайл-журналисты, неравнодушные к хоккею блогеры и селебрити. Среди них — актер Иван Янковский, телеведущие Таша Строгая и Дмитрий Хрусталев, стилист Влад Лисовец, продюсеры Александр Морозов и Илья Бачурин.

Источник: Бесценная Лига