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20:22 (мск), источник: Vesti.kz

Три снайпера из «Барыса». Форварды команды Андрея Скабелки попали в «победный список» КХЛ

Три нападающих казахстанского клуба «Барыс» входит в ТОП-30 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по победным голам. Двое из подопечных Андрея Скабелки обновили личные достижения в Лиге, а третий — дебютант состязания. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Лидирует в номинации форвард московского «Динамо» Дмитрий Яшкин, у которого семь победных голов. Его преследователи не так далеко — всего в одном результативном броске.

ТОП-лист по победным голам в КХЛ

1. Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва) — семь голов
2−4. Кирилл Капризов (ЦСКА), Роман Старченко («Барыс») и Патрис Кормье («Ак Барс») — по шесть голов
5−8. Никита Сошников («Салават Юлаев»), Никита Михайлис («Барыс»), Артем Зуб (СКА) и Куинтон Хауден («Торпедо») — по пять голов
…9−29. Корбэн Найт («Барыс») — по четыре гола.

Есть в списке сильнейших и бывший капитан «Барыса» Найджел Доус, который, как и Найт, четыре раза отметился победными голами. Старченко с Михайлисом обновили личные рекорды сезона — у них было ранее пять и два гола, соответственно. Найт проводит первый турнир в КХЛ.

Напомним, улучшить свои позиции в рейтинге хоккеисты казахстанского клуба смогут уже 23 января, когда «Барыс» сыграет в гостях с питерским СКА. Старченко является лучшим снайпером в противостоянии со стороны столичной команды.

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