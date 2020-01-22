Три снайпера из «Барыса». Форварды команды Андрея Скабелки попали в «победный список» КХЛ

Лидирует в номинации форвард московского «Динамо» Дмитрий Яшкин, у которого семь победных голов. Его преследователи не так далеко — всего в одном результативном броске.

ТОП-лист по победным голам в КХЛ

1. Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва) — семь голов

2−4. Кирилл Капризов (ЦСКА), Роман Старченко («Барыс») и Патрис Кормье («Ак Барс») — по шесть голов

5−8. Никита Сошников («Салават Юлаев»), Никита Михайлис («Барыс»), Артем Зуб (СКА) и Куинтон Хауден («Торпедо») — по пять голов

…9−29. Корбэн Найт («Барыс») — по четыре гола.

Есть в списке сильнейших и бывший капитан «Барыса» Найджел Доус, который, как и Найт, четыре раза отметился победными голами. Старченко с Михайлисом обновили личные рекорды сезона — у них было ранее пять и два гола, соответственно. Найт проводит первый турнир в КХЛ.