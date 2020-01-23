Лидер дивизиона «Барыса» лишился нападающего за атаку судьи

Инцидент произошел во время матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (2:1 Б).

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего “Авангарда” Брэндона Макмиллана наказание по п.1.31. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ (Умышленно хватает, трогает, отталкивает, толкает, совершает подножку против судьи), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном заявлении.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_f5e0851f6359e41bc16cccce0b726b35_hd/2_1929057614/9197e5953aab6b73818e7b707ddfd3ce/4735451680?sr=45&type_id=25&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Это уже третья дисквалификация за атаку арбитра за последние два дня. Вчера, 22 января, аналогичным образом были наказаны защитник «Амура» Максим Игнатович и форвард рижского «Динамо» Андрис Джериньш.