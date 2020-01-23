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14:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Если завтра плей-офф». КХЛ назвала возможного соперника «Барыса» в первом раунде Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на официальном сайте запустила таблицу «Если завтра плей-офф».

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Источник: РИА "Новости"

В Восточной конференции в первом раунде «Барыс» (третье место) встретился бы с китайским «Куньлунем» (шестое). В других парах состоялись бы серии «Ак Барс» (1) — «Металлург» Магнитогорск (8), «Авангард» (2) — «Салават Юлаев» (7) и «Автомобилист» (4) — «Сибирь» (5).

На «Западе» бы образовались следующие пары: ЦСКА (1) — «Локомотив» (8), СКА (2) — «Витязь» (7), «Динамо» Москва (3) — «Торпедо» Нижний Новгород (6), «Йокерит» (4) — «Спартак» (5).

На данный момент в плей-офф официально вышел только ЦСКА — действующий обладатель Кубка Гагарина.

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