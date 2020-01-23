«Если завтра плей-офф». КХЛ назвала возможного соперника «Барыса» в первом раунде Кубка Гагарина

В Восточной конференции в первом раунде «Барыс» (третье место) встретился бы с китайским «Куньлунем» (шестое). В других парах состоялись бы серии «Ак Барс» (1) — «Металлург» Магнитогорск (8), «Авангард» (2) — «Салават Юлаев» (7) и «Автомобилист» (4) — «Сибирь» (5).