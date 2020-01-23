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14:45 (мск), источник: ТАСС

«Куньлунь» определится с местом проведения домашних матчей КХЛ после консультации с лигой

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Руководство китайского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар» примет решение о месте проведения последнего домашнего матча регулярного чемпионата после консультаций с руководством лиги. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе «Куньлуня» Олег Винокуров.

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Источник: РИА "Новости"

Главное государственное управление по вопросам спорта Китая в связи с распространением нового коронавируса приостановило проведение всех спортивных соревнований до апреля.

«Новость эта застала нас сейчас в Новосибирске, — сказал Винокуров. — Если сообщения СМИ истинны, будем искать решение. Мы должны воспринять это как данность».

«Вероятно, нам нужно консультироваться с КХЛ и определяться с местом проведения последнего домашнего матча и вероятных матчей плей-офф. Не могу ответить на вопрос “Когда?”. Где команда может проводить матчи, вы можете и сами прикинуть — на аренах, которые не будут задействованы во время плей-офф», — добавил собеседник агентства.

До конца регулярного чемпионата КХЛ занимающему шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ «Куньлуню» предстоит провести девять матчей, восемь из которых — на выезде. Единственная оставшаяся домашняя игра китайской команды запланирована на 24 февраля, соперником будет рижское «Динамо». Для выхода в плей-офф необходимо попасть в восьмерку лучших команд Востока.

Представитель «Куньлуня» отметил, что не ждет быстрого принятия решения о том, где команде предстоит провести заключительный домашний матч регулярного чемпионата КХЛ. «Руководители клубов и лиги должны собираться, думать над этим», — заключил Винокуров.

Согласно официальным данным, число инфицированных пневмонией в Китае уже достигло 617 человек, скончались 17 человек, 95 находятся в критическом состоянии. Тесно контактировали с заболевшими более 5,8 тыс. граждан, часть из них уже выпущена из-под карантина.

Помимо КНР коронавирус выявлен еще в нескольких странах, в том числе в Таиланде, Республике Корея, США и Японии. Единичные симптомы зарегистрированы в Сингапуре и на Филиппинах.

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