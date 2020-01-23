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21:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Автомобилист» одержал третью победу подряд в КХЛ, обыграв «Трактор»

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0). В составе «Автомобилиста» дубль оформил Брукс Мэйсек (13-я и 20-я минуты), еще по шайбе забросили Алексей Василевский (58-я) и Джефф Плэтт (59-я). У «Трактора» отличился Ник Бэйлен (34-я).

«Автомобилист», одержавший третью победу подряд, в следующем матче 25 января примет казанский «Ак Барс». «Трактор» в этот же день сыграет в гостях с московским «Спартаком».

Автомобилист
4:1
2:0, 0:1, 2:0
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 2323.01.2020, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец", 4738 зрителей
Главные тренеры
Андрей МартемьяновВладимир Юрзинов
Вратари
Якуб КоваржИван Федотов(Станислав Галимов, Станислав Галимов)
1-й период
12:56Брукс Мэйсек(Найджел Доус, Питер Холланд)
19:04Брукс Мэйсек(Питер Холланд)
2-й период
32:02Вячеслав Литовченко
32:02Владимир Бобылев
33:17Ник Бэйлен(Лукаш Седлак, Томаш Гика)
37:53Илья Карпухин
3-й период
57:52Алексей Василевский(Павел Дацюк, Георгий Белоусов)
58:23Джефф Плэтт(Рафаэль Батыршин, Якуб Коварж)
Статистика
2Штрафное время4
1Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Главный судьяЯн Хрибик(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
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  • Автогол
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