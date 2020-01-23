«Автомобилист» одержал третью победу подряд в КХЛ, обыграв «Трактор»
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0). В составе «Автомобилиста» дубль оформил Брукс Мэйсек (13-я и 20-я минуты), еще по шайбе забросили Алексей Василевский (58-я) и Джефф Плэтт (59-я). У «Трактора» отличился Ник Бэйлен (34-я).
«Автомобилист», одержавший третью победу подряд, в следующем матче 25 января примет казанский «Ак Барс». «Трактор» в этот же день сыграет в гостях с московским «Спартаком».
|Андрей Мартемьянов
|Владимир Юрзинов
|Якуб Коварж
|Иван Федотов(Станислав Галимов, Станислав Галимов)
|12:56
|Брукс Мэйсек(Найджел Доус, Питер Холланд)
|19:04
|Брукс Мэйсек(Питер Холланд)
|32:02
|Вячеслав Литовченко
|32:02
|Владимир Бобылев
|33:17
|Ник Бэйлен(Лукаш Седлак, Томаш Гика)
|37:53
|Илья Карпухин
|57:52
|Алексей Василевский(Павел Дацюк, Георгий Белоусов)
|58:23
|Джефф Плэтт(Рафаэль Батыршин, Якуб Коварж)
|2
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)
|Главный судья
|Ян Хрибик(Чехия)