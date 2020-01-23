«Автомобилист» одержал третью победу подряд в КХЛ, обыграв «Трактор»

Встреча, состоявшаяся в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0). В составе «Автомобилиста» дубль оформил Брукс Мэйсек (13-я и 20-я минуты), еще по шайбе забросили Алексей Василевский (58-я) и Джефф Плэтт (59-я). У «Трактора» отличился Ник Бэйлен (34-я).