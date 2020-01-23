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21:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв «Локомотив»

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Хоккеисты московского ЦСКА победили ярославский «Локомотив» и продлили победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до четырех матчей.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Ярославле завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Дубль сделал Максим Шалунов (40-я и 59-я минута), еще одну шайбу забросил Антон Слепышев (58-я). Голкипер армейцев Илья Сорокин, отразив 31 бросок, в шестой раз в текущем сезоне сохранил ворота в неприкосновенности.

ЦСКА в следующем матче 26 января примет новосибирскую «Сибирь». «Локомотив», потерпевший четвертое поражение подряд, днем ранее сыграет в гостях с подмосковным «Витязем».

Локомотив
0:3
0:0, 0:1, 0:2
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 2323.01.2020, 19:00 (МСК UTC+3)"Арена-2000", 6770 зрителей
Главные тренеры
Майк ПелиноИгорь Никитин
Вратари
Александр Лазушин(Александр Лазушин, Александр Лазушин)Илья Сорокин
1-й период
08:12Максим Соркин
2-й период
28:26Стефан Да Коста
39:38Максим Шалунов(Александр Романов, Константин Окулов)
3-й период
42:34Артем Блажиевский
49:24Клас Дальбек
55:08Александр Полунин
57:03Антон Слепышев(Кирилл Капризов)
58:35Максим Шалунов(Максим Мамин, Клас Дальбек)
Статистика
4Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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