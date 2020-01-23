ЦСКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв «Локомотив»

Встреча в Ярославле завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Дубль сделал Максим Шалунов (40-я и 59-я минута), еще одну шайбу забросил Антон Слепышев (58-я). Голкипер армейцев Илья Сорокин, отразив 31 бросок, в шестой раз в текущем сезоне сохранил ворота в неприкосновенности.