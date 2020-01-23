ЦСКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв «Локомотив»
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Хоккеисты московского ЦСКА победили ярославский «Локомотив» и продлили победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до четырех матчей.
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Хоккеисты московского ЦСКА победили ярославский «Локомотив» и продлили победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до четырех матчей.
Встреча в Ярославле завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Дубль сделал Максим Шалунов (40-я и 59-я минута), еще одну шайбу забросил Антон Слепышев (58-я). Голкипер армейцев Илья Сорокин, отразив 31 бросок, в шестой раз в текущем сезоне сохранил ворота в неприкосновенности.
ЦСКА в следующем матче 26 января примет новосибирскую «Сибирь». «Локомотив», потерпевший четвертое поражение подряд, днем ранее сыграет в гостях с подмосковным «Витязем».
|Майк Пелино
|Игорь Никитин
|Александр Лазушин(Александр Лазушин, Александр Лазушин)
|Илья Сорокин
|08:12
|Максим Соркин
|28:26
|Стефан Да Коста
|39:38
|Максим Шалунов(Александр Романов, Константин Окулов)
|42:34
|Артем Блажиевский
|49:24
|Клас Дальбек
|55:08
|Александр Полунин
|57:03
|Антон Слепышев(Кирилл Капризов)
|58:35
|Максим Шалунов(Максим Мамин, Клас Дальбек)
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Виктор Бирин(Россия, Москва)