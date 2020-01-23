«Барыс» упустил победу над СКА и прервал успешную серию из четырех игр в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 4:7.

Первый период остался за хозяевами. Автором единственной шайбы стал Иван Морозов, открывший счет на четвертой минуте.

Второй период получился очень результативным. На 23-й минуте форвард «Барыса» Кертис Волк с передачи Никиты Михайлиса сравнял счет, но на 26-й Василий Глотов снова вывел СКА вперед. Затем свой бенефис продолжил Михайлиса — он добавил к передаче две шайбы, которые провел на 30-й и 33-й минутах, однако удержать или развить победный счет его команда не смогла и пропустила на 35-й от Василия Подколзина.

Начало третьего периода «Барысу» совсем не удалось. Казахстанский клуб пропустил на 14-й секунде от Наиля Якупова, а на 43-й Йори Лехтеря провел пятую шайбу СКА. Сразу после этого гости взяли тайм-аут, после которого «Барыс» смог «проснуться» и ответил шайбой Корбэна Найта на 50-й минуте.

Однако в дальнейшем забивал уже только СКА. На 54-й минуте Андрей Кузьменко провел шестую шайбу питерцев, на 55-й Якупов реализовал буллит и оформил дубль.

Это поражение прервало победную серию из четырех матчей. До приезда в Питер команда Андрея Скабелки обыграла в гостях «Йокерит» (5:1), а дома — магнитогорский «Металлург» (4:3), «Салават Юлаев» (5:3) и «Локомотив» (4:3).