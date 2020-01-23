«Спартак» победил «Северсталь» в матче КХЛ
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Московский «Спартак» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Московский «Спартак» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в четверг в Москве, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) в пользу «Спартака». Шайбы забросили Артем Федоров (41-я, 45-я минута) и Ансель Галимов (46).
Голкипер хозяев Никита Беспалов отразил 22 броска и сыграл третий матч на ноль в текущем сезоне КХЛ.
|Олег Знарок
|Андрей Разин
|Никита Беспалов
|Владислав Подъяпольский(Дмитрий Шугаев)
|04:00
|Илья Хохлов
|10:12
|Дамир Мусин
|17:50
|Артем Федоров
|40:57
|Артем Федоров(Яков Рылов, Дмитрий Вишневский)
|44:11
|Артем Федоров
|45:16
|Ансель Галимов(Тобиас Виклунд, Денис Кокарев)
|46:00
|Артем Федоров
|56:08
|Яков Рылов
|8
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Денис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
|Главный судья
|Сергей Морозов(Россия, Московская область)