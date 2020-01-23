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22:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» победил «Северсталь» в матче КХЛ

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Московский «Спартак» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в четверг в Москве, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) в пользу «Спартака». Шайбы забросили Артем Федоров (41-я, 45-я минута) и Ансель Галимов (46).

Голкипер хозяев Никита Беспалов отразил 22 броска и сыграл третий матч на ноль в текущем сезоне КХЛ.

Спартак
3:0
0:0, 0:0, 3:0
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 2323.01.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 7021 зритель
Главные тренеры
Олег ЗнарокАндрей Разин
Вратари
Никита БеспаловВладислав Подъяпольский(Дмитрий Шугаев)
1-й период
04:00Илья Хохлов
10:12Дамир Мусин
17:50Артем Федоров
3-й период
40:57Артем Федоров(Яков Рылов, Дмитрий Вишневский)
44:11Артем Федоров
45:16Ансель Галимов(Тобиас Виклунд, Денис Кокарев)
46:00Артем Федоров
56:08Яков Рылов
Статистика
8Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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