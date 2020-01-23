Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Салават Юлаев
Б
32
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Сочи
52
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Витязь
31
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Барыс
74
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Северсталь
30
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Адмирал
ОТ
43
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
ЦСКА
03
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Трактор
41
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России стала серебряным призером МЧМ
11Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне
23:02 (мск), источник: ТАСС

СКА победил «Барыс» и гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ

ТАСС, 23 января. Петербургский СКА со счетом 7:4 победил «Барыс» из Нур-Султана в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и обеспечил себе участие в плей-офф.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Иван Морозов (4-я минута), Василий Глотов (26), Василий Подколзин (35), Наиль Якупов (41, 55), Йори Лехтеря (43) и Андрей Кузьменко (54). У проигравших отличились Кёртис Волк (24), Никита Михайлис (30, 33) и Корбэн Найт (50).

«Барыс» ни разу не побеждал СКА в Санкт-Петербурге. Последний раз казахстанская команда побеждала армейцев 28 октября 2015 года.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 71 очко в 51 матче. За 11 матчей до конца регулярного чемпионата петербургский клуб от идущего девятым «Сочи» отделяют 23 очка. Таким образом, подопечные Алексея Кудашова не опустятся ниже восьмого места в турнирной таблице.

СКА стал вторым клубом, гарантировавшим участие в плей-офф, после действующего обладателя Кубка Гагарина московского ЦСКА. Петербургский клуб является двукратным обладателем Кубка Гагарина.

В следующем матче петербургский клуб 26 января примет минское «Динамо», «Барыс» днем ранее в гостях встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Читайте также
СКА
7:4
1:0, 2:3, 4:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 2323.01.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"Ледовый дворец", 11891 зритель
Главные тренеры
Алексей КудашовАндрей Скабелка
Вратари
Магнус ХелльбергЭдвард Паскуале(Хенрик Карлссон)
1-й период
01:21Командный штраф
03:29Иван Морозов(Кирилл Марченко, Магнус Хелльберг)
06:52Лукас Бенгтссон
09:53Лукас Бенгтссон
11:02Линус Виделль
2-й период
23:59Кертис Валк(Никита Михайлис)
25:57Василий Глотов
29:04Никита Михайлис(Атте Охтамаа, Линус Виделль)
32:39Никита Михайлис(Аркадий Шестаков)
34:18Василий Подколзин(Лукас Бенгтссон)
3-й период
40:14Наиль Якупов(Лукас Бенгтссон)
42:20Йори Лехтеря(Антон Белов, Владимир Ткачев)
49:03Корбан Найт(Алексей Маклюков)
53:41Андрей Кузьменко(Ярно Коскиранта)
54:40Наиль Якупов
Статистика
6Штрафное время2
1Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 На одном из этапов КамАЗ налетел на трехметровую груду камней и несколько раз перевернулся
"Есть очень много причин, по которым боя Хабиба и Конора в Москве не будет"
Идем на антирекорд. У России 21 гонка без медалей
Названо условие перехода форврада ЦСКА в «Челси»
Фигуристы Синицина и Кацалапов идут вторыми на чемпионате Европы
ЦСКА одержал четвертую победу подряд в баскетбольной Евролиге
Бьет соперниц о столы: хулиганка из мира рестлинга (фото)
Черчесов прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в «Сочи»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь