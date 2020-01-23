СКА победил «Барыс» и гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Иван Морозов (4-я минута), Василий Глотов (26), Василий Подколзин (35), Наиль Якупов (41, 55), Йори Лехтеря (43) и Андрей Кузьменко (54). У проигравших отличились Кёртис Волк (24), Никита Михайлис (30, 33) и Корбэн Найт (50).
«Барыс» ни разу не побеждал СКА в Санкт-Петербурге. Последний раз казахстанская команда побеждала армейцев 28 октября 2015 года.
СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 71 очко в 51 матче. За 11 матчей до конца регулярного чемпионата петербургский клуб от идущего девятым «Сочи» отделяют 23 очка. Таким образом, подопечные Алексея Кудашова не опустятся ниже восьмого места в турнирной таблице.
СКА стал вторым клубом, гарантировавшим участие в плей-офф, после действующего обладателя Кубка Гагарина московского ЦСКА. Петербургский клуб является двукратным обладателем Кубка Гагарина.
В следующем матче петербургский клуб 26 января примет минское «Динамо», «Барыс» днем ранее в гостях встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».