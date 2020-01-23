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23:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Московское «Динамо» обыграло «Витязь» и прервало серию поражений в КХЛ

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Семён Галькевич. Московское «Динамо» обыграло подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ и прервало серию из трех поражений.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). Шайбами в составе победителей отметились Вадим Шипачев (на 25-й минуте), Михал Чайковски (57) и Микс Индрашис (60), у «Витязя» отличился Куинтон Хауден (43).

Ранее в этом сезоне «Витязь» обыграл «Динамо» в Подольске со счетом 4:1. «Витязь» не может обыграть «бело-голубых» в Москве с 4 сентября 2015 года (3:2).

Финский защитник Юусо Хиетанен набрал 124-е очко в составе «Динамо» и вышел на первое место в списке самых результативных легионеров в истории клуба, опередив латвийца Мартиньша Карсумса.

«Динамо» следующий матч домашней серии проведет 28 января против нижегородского «Торпедо», «Витязь» 25 января примет в Подольске ярославский «Локомотив».

ХК Динамо
3:1
0:0, 1:0, 2:1
Витязь
Хоккей, КХЛ, Неделя 2323.01.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"ВТБ Арена", 4525 зрителей
Главные тренеры
Владимир КрикуновМихаил Кравец
Вратари
Иван БочаровИгорь Сапрыкин(Игорь Сапрыкин)
1-й период
00:55Михаил Григорьев
02:40Семен Панкратов
02:40Алексей Бывальцев
07:30Андрей Алексеев
2-й период
23:37Пекка Йормакка
24:15Вадим Шипачев(Андрей Алексеев, Юусо Хиетанен)
29:52Максим Афиногенов
32:23Андрей Миронов
32:23Святослав Гребенщиков
38:38Юусо Хиетанен
3-й период
42:00Куинтон Хауден(Илья Шинкевич, Иван Ларичев)
56:23Михал Чайковски
59:35Микс Индрашис(Вадим Шипачев)
Статистика
12Штрафное время14
1Игра в большинстве5
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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