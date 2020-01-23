Московское «Динамо» обыграло «Витязь» и прервало серию поражений в КХЛ

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). Шайбами в составе победителей отметились Вадим Шипачев (на 25-й минуте), Михал Чайковски (57) и Микс Индрашис (60), у «Витязя» отличился Куинтон Хауден (43).

Ранее в этом сезоне «Витязь» обыграл «Динамо» в Подольске со счетом 4:1. «Витязь» не может обыграть «бело-голубых» в Москве с 4 сентября 2015 года (3:2).

Финский защитник Юусо Хиетанен набрал 124-е очко в составе «Динамо» и вышел на первое место в списке самых результативных легионеров в истории клуба, опередив латвийца Мартиньша Карсумса.