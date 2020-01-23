Московское «Динамо» обыграло «Витязь» и прервало серию поражений в КХЛ
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Семён Галькевич. Московское «Динамо» обыграло подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ и прервало серию из трех поражений.
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Семён Галькевич. Московское «Динамо» обыграло подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ и прервало серию из трех поражений.
Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). Шайбами в составе победителей отметились Вадим Шипачев (на 25-й минуте), Михал Чайковски (57) и Микс Индрашис (60), у «Витязя» отличился Куинтон Хауден (43).
Ранее в этом сезоне «Витязь» обыграл «Динамо» в Подольске со счетом 4:1. «Витязь» не может обыграть «бело-голубых» в Москве с 4 сентября 2015 года (3:2).
Финский защитник Юусо Хиетанен набрал 124-е очко в составе «Динамо» и вышел на первое место в списке самых результативных легионеров в истории клуба, опередив латвийца Мартиньша Карсумса.
«Динамо» следующий матч домашней серии проведет 28 января против нижегородского «Торпедо», «Витязь» 25 января примет в Подольске ярославский «Локомотив».
|Владимир Крикунов
|Михаил Кравец
|Иван Бочаров
|Игорь Сапрыкин(Игорь Сапрыкин)
|00:55
|Михаил Григорьев
|02:40
|Семен Панкратов
|02:40
|Алексей Бывальцев
|07:30
|Андрей Алексеев
|23:37
|Пекка Йормакка
|24:15
|Вадим Шипачев(Андрей Алексеев, Юусо Хиетанен)
|29:52
|Максим Афиногенов
|32:23
|Андрей Миронов
|32:23
|Святослав Гребенщиков
|38:38
|Юусо Хиетанен
|42:00
|Куинтон Хауден(Илья Шинкевич, Иван Ларичев)
|56:23
|Михал Чайковски
|59:35
|Микс Индрашис(Вадим Шипачев)
|12
|Штрафное время
|14
|1
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Сергей Гусев(Россия, Серов)