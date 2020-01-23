«Авангард» одержал волевую победу над «Сочи» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась со счетом 5:2 (0:1, 1:1, 4:0). В составе победителей шайбы забросили Роман Манухов (34-я минута), Артем Манукян (50-я), Павел Дедунов (55-я), Роб Клинкхаммер (55-я) и Сергей Шумаков (60-я). У проигравших отличились Владислав Калетник (7-я) и Никита Точицкий (26-я).