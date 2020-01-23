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23:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Авангард» одержал волевую победу над «Сочи» в матче КХЛ

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Омский «Авангард» нанес поражение «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась со счетом 5:2 (0:1, 1:1, 4:0). В составе победителей шайбы забросили Роман Манухов (34-я минута), Артем Манукян (50-я), Павел Дедунов (55-я), Роб Клинкхаммер (55-я) и Сергей Шумаков (60-я). У проигравших отличились Владислав Калетник (7-я) и Никита Точицкий (26-я).

Форвард «Авангарда» Алексей Потапов провел 400-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.

«Авангард», одержавший шестую победу подряд, вышел на первое место в Восточной конференции КХЛ. «Сочи» идет на девятой строчке на Западе.

Авангард
5:2
0:1, 1:1, 4:0
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 2323.01.2020, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 4371 зритель
Главные тренеры
Боб ХартлиАлександр Андриевский
Вратари
Эмиль ГариповИван Налимов(Иван Налимов)
1-й период
06:18Владислав Калетник(Дмитрий Лугин)
2-й период
25:38Никита Точицкий(Сергей Шмелев, Денис Мосалев)
33:45Роман Манухов(Сергей Шумаков, Кирилл Семенов)
35:18Михаил Гордеев
37:22Владислав Калетник
3-й период
47:18Никита Выглазов
49:51Артем Манукян(Кирилл Семенов)
54:12Павел Дедунов(Роман Манухов, Коди Фрэнсон)
54:42Роб Клинкхаммер(Денис Зернов)
59:42Сергей Шумаков(Кирилл Семенов, Коди Фрэнсон)
Статистика
0Штрафное время6
3Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЭдуард Одиньш(Латвия, Рига)
Главный судьяАндрис Ансонс(Латвия, Рига)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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