«Авангард» одержал волевую победу над «Сочи» в матче КХЛ
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Омский «Авангард» нанес поражение «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Омский «Авангард» нанес поражение «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась со счетом 5:2 (0:1, 1:1, 4:0). В составе победителей шайбы забросили Роман Манухов (34-я минута), Артем Манукян (50-я), Павел Дедунов (55-я), Роб Клинкхаммер (55-я) и Сергей Шумаков (60-я). У проигравших отличились Владислав Калетник (7-я) и Никита Точицкий (26-я).
Форвард «Авангарда» Алексей Потапов провел 400-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.
«Авангард», одержавший шестую победу подряд, вышел на первое место в Восточной конференции КХЛ. «Сочи» идет на девятой строчке на Западе.
|Боб Хартли
|Александр Андриевский
|Эмиль Гарипов
|Иван Налимов(Иван Налимов)
|06:18
|Владислав Калетник(Дмитрий Лугин)
|25:38
|Никита Точицкий(Сергей Шмелев, Денис Мосалев)
|33:45
|Роман Манухов(Сергей Шумаков, Кирилл Семенов)
|35:18
|Михаил Гордеев
|37:22
|Владислав Калетник
|47:18
|Никита Выглазов
|49:51
|Артем Манукян(Кирилл Семенов)
|54:12
|Павел Дедунов(Роман Манухов, Коди Фрэнсон)
|54:42
|Роб Клинкхаммер(Денис Зернов)
|59:42
|Сергей Шумаков(Кирилл Семенов, Коди Фрэнсон)
|0
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Одиньш(Латвия, Рига)
|Главный судья
|Андрис Ансонс(Латвия, Рига)