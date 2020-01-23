«Ак Барс» по буллитам обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Источник: Спорт РИА Новости

Игра в Казани закончилась со счетом 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0). В основное время голы у казанцев забили Станислав Галиев (28-я минута) и Альберт Яруллин (30-я). В составе уфимцев отличились Тему Хартикайнен (21-я) и Павел Коледов (38-я). Решающий буллит на счету Джастина Азеведо.

«Ак Барс» благодаря этой победе сохранил лидерство в Восточной конференции, набрав 72 очка. «Салават Юлаев», потерпевший третье поражение в последних четырех играх, с 55 баллами занимает седьмую строчку.