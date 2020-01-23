«Ак Барс» по буллитам обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ
КАЗАНЬ, 23 янв — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеисты казанского «Ак Барса» в серии буллитов выиграли у уфимского «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
КАЗАНЬ, 23 янв — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеисты казанского «Ак Барса» в серии буллитов выиграли у уфимского «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра в Казани закончилась со счетом 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0). В основное время голы у казанцев забили Станислав Галиев (28-я минута) и Альберт Яруллин (30-я). В составе уфимцев отличились Тему Хартикайнен (21-я) и Павел Коледов (38-я). Решающий буллит на счету Джастина Азеведо.
Следующий матч «Ак Барс» проведет 25 января в гостях с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Салават Юлаев» в этот же день примет казахстанский «Барыс».
|Дмитрий Квартальнов
|Николай Цулыгин
|Тимур Билялов
|Юха Метсола
|01:50
|Михаил Пашнин
|11:05
|Олег Ли
|19:11
|Кристиан Хенкель
|20:51
|Теему Хартикайнен(Филип Ларсен, Линус Умарк)
|26:18
|Линус Умарк
|27:19
|Станислав Галиев(Данис Зарипов, Альберт Яруллин)
|29:23
|Альберт Яруллин(Мэтт Фрэттин, Кирилл Петров)
|37:25
|Павел Коледов(Алексей Кручинин, Сакари Маннинен)
|37:56
|Йессе Виртанен
|победный бросок: Джастин Азеведо(Ак Барс)
|6
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Иван Фатеев(Россия, Московская область)