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23:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ак Барс» по буллитам обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

КАЗАНЬ, 23 янв — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеисты казанского «Ак Барса» в серии буллитов выиграли у уфимского «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Игра в Казани закончилась со счетом 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0). В основное время голы у казанцев забили Станислав Галиев (28-я минута) и Альберт Яруллин (30-я). В составе уфимцев отличились Тему Хартикайнен (21-я) и Павел Коледов (38-я). Решающий буллит на счету Джастина Азеведо.

«Ак Барс» благодаря этой победе сохранил лидерство в Восточной конференции, набрав 72 очка. «Салават Юлаев», потерпевший третье поражение в последних четырех играх, с 55 баллами занимает седьмую строчку.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 25 января в гостях с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Салават Юлаев» в этот же день примет казахстанский «Барыс».

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Ак Барс
3:2Б
0:0, 2:2, 0:0, 0:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 2323.01.2020, 19:30 (МСК UTC+3)ЛДС "Татнефть-Арена", 8890 зрителей
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Вратари
Тимур БиляловЮха Метсола
1-й период
01:50Михаил Пашнин
11:05Олег Ли
19:11Кристиан Хенкель
2-й период
20:51Теему Хартикайнен(Филип Ларсен, Линус Умарк)
26:18Линус Умарк
27:19Станислав Галиев(Данис Зарипов, Альберт Яруллин)
29:23Альберт Яруллин(Мэтт Фрэттин, Кирилл Петров)
37:25Павел Коледов(Алексей Кручинин, Сакари Маннинен)
37:56Йессе Виртанен
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Джастин Азеведо(Ак Барс)
Статистика
6Штрафное время4
2Игра в большинстве3
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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