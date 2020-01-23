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23:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Йокерит» в овертайме победил «Адмирал» в матче КХЛ

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Хоккеисты финского «Йокерита» обыграли в овертайме владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Хельсинки, завершилась со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0). В составе «Йокерита» дубль оформил Сами Лепистё (60-я и 64-я минуты), еще по шайбе забросили Мика Ниеми (15) и Петер Регин (28). У проигравших отличились Олег Ломако (14), Иван Силаев (24) и Маркус Юнг (49).

«Йокерит» в следующем матче 25 января примет китайский «Куньлунь». «Адмирал», потерпевший четвертое поражение подряд, в тот же день сыграет в гостях с рижским «Динамо».

Йокерит
4:3ОТ
1:1, 1:1, 1:1
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 2323.01.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"Хартвалл Арена", 8491 зритель
Главные тренеры
Лаури МарьямякиСергей Светлов
Вратари
Янис Калниньш(Янис Калниньш)Антон Красоткин
1-й период
10:21Петер Регин
13:14Олег Ломако(Иван Силаев, Никита Коростелев)
14:09Мика Ниеми(Вели-Матти Савинайнен, Сами Леписто)
2-й период
20:15Адам Альмквист
23:26Иван Силаев(Никита Коростелев)
26:03Адам Альмквист
27:51Петер Регин(Брайан О`Нилл, Теему Эронен)
31:32Иван Мищенко
3-й период
43:49Йессе Йоэнсуу
48:39Маркус Юнг(Мартин Бакош, Денис Вихарев)
49:10Владимир Бутузов
59:34Сами Леписто(Петри Контиола, Петер Регин)
59:46Вели-Матти Савинайнен
Овертайм
63:25Сами Леписто(Брайан О`Нилл)
Статистика
6Штрафное время8
4Игра в большинстве3
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Сергеев(Россия, Жуковский)
Главный судьяСергей Юдаков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Йокерит
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