«Йокерит» в овертайме победил «Адмирал» в матче КХЛ
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Хоккеисты финского «Йокерита» обыграли в овертайме владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Хоккеисты финского «Йокерита» обыграли в овертайме владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Хельсинки, завершилась со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0). В составе «Йокерита» дубль оформил Сами Лепистё (60-я и 64-я минуты), еще по шайбе забросили Мика Ниеми (15) и Петер Регин (28). У проигравших отличились Олег Ломако (14), Иван Силаев (24) и Маркус Юнг (49).
«Йокерит» в следующем матче 25 января примет китайский «Куньлунь». «Адмирал», потерпевший четвертое поражение подряд, в тот же день сыграет в гостях с рижским «Динамо».
|Лаури Марьямяки
|Сергей Светлов
|Янис Калниньш(Янис Калниньш)
|Антон Красоткин
|10:21
|Петер Регин
|13:14
|Олег Ломако(Иван Силаев, Никита Коростелев)
|14:09
|Мика Ниеми(Вели-Матти Савинайнен, Сами Леписто)
|20:15
|Адам Альмквист
|23:26
|Иван Силаев(Никита Коростелев)
|26:03
|Адам Альмквист
|27:51
|Петер Регин(Брайан О`Нилл, Теему Эронен)
|31:32
|Иван Мищенко
|43:49
|Йессе Йоэнсуу
|48:39
|Маркус Юнг(Мартин Бакош, Денис Вихарев)
|49:10
|Владимир Бутузов
|59:34
|Сами Леписто(Петри Контиола, Петер Регин)
|59:46
|Вели-Матти Савинайнен
|63:25
|Сами Леписто(Брайан О`Нилл)
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Александр Сергеев(Россия, Жуковский)
|Главный судья
|Сергей Юдаков(Россия, Москва)