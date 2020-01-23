«Йокерит» в овертайме победил «Адмирал» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Хельсинки, завершилась со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0). В составе «Йокерита» дубль оформил Сами Лепистё (60-я и 64-я минуты), еще по шайбе забросили Мика Ниеми (15) и Петер Регин (28). У проигравших отличились Олег Ломако (14), Иван Силаев (24) и Маркус Юнг (49).