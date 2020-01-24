Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
23.01
Йокерит
Адмирал
ОТ
43
Хоккей. КХЛ
23.01
Спартак
Северсталь
30
Хоккей. КХЛ
23.01
СКА
Барыс
74
Хоккей. КХЛ
23.01
ХК Динамо
Витязь
31
Все события
Фоторепортажи
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
11Сборная России стала серебряным призером МЧМ
13:08 (мск), источник: Sport24

СКА и ЦСКА считают могильщиками молодежи. Парадокс, но после МЧМ зажигают именно армейцы

У Морозова и Подколзина первые шайбы в КХЛ.

Наверх
Источник: Sport24

Все-таки есть в молодежном чемпионате мира что-то волшебное. И не только потому, что начинается он в канун Нового года, а иные победы случаются в унисон с боем курантов. Для многих ребят МЧМ — главное событие в еще недолгой карьере. Они бок о бок бьются с теми, с кем успели стать семьей. Вместе ставят рекордные рейтинги на Первом канале. Казалось бы, с возвращением домой карета должна превратиться в тыкву. Но в том-то и магия, что для многих участников молодежных чемпионатов мира сказка продолжается в клубах.

Помните, как Евгений Кузнецов, только-только вернувшийся из Калгари, зажег на своем первом Матче Звезд КХЛ? Один из героев Баффало и капитан серебряной молодежки издевался над самим Домиником Гашеком. Тогда мы окончательно поняли, в игрока какого калибра вырастет Кузя. Без этой наглости он не стал бы тем, кем он есть. И таких примеров вагон и маленькая тележка. МЧМ действует как трамплин или турбина, которая ускоряет развитие карьеры. На кураже ребята могут свернуть горы. Клубные тренеры это видят и дают им шанс.

Как дела у тех, кто влюбил в себя страну этой зимой? Команда у Валерия Брагина и Игоря Ларионова была на загляденье. Индивидуально яркая, в кои-то веки играющая в коллективный атакующий хоккей. Да и парни, на кого ни укажи, открытые и искренние. Те, за кого хочется болеть. Не только когда они облачены в форму с гербом на груди, но и после, с клубными эмблемами. Кому-то, вроде Егора Замулы и Александра Романова, продолжить начатое помешали объективные обстоятельства. Ведущие защитники молодежки положили на серебро свое здоровье.

Круче всех вернулся в клуб Егор Соколов. Добродушный уральский здоровяк из «Кейп-Брэтона» в первом же матче положил хет-трик. Всего же у него 11 шайб в 6 играх после МЧМ и лидерство в снайперской гонке лиги Квебека. Но то хоккей юниорский, где герои молодежного чемпионата мира обязаны доминировать. Куда сложнее показывать уровень в КХЛ.

В этом смысле возвращение в клуб удалось Григорию Денисенко. Капитан сборной России и ее лучший бомбардир забил за «Локомотив» сразу после возвращения из Чехии. Причем сделал это в родном для себя Новосибирске. Успел отличиться за свой клуб и динамовец Илья Круглов. Его, правда, Владимир Крикунов вернул в состав не сразу. Форварду пришлось подождать больше недели.

Во время загрузки произошла ошибка.

Наименее заметен прогресс у тех, кому в клубах доверяли и до МЧМ. Речь прежде всего о казанцах Дмитрии Воронкове и Данииле Журавлеве. Они как были в обойме Дмитрия Квартальнова, так никуда из состава «Ак Барса» и не делись. Их одноклубник Амир Мифтахов провел второй матч в КХЛ, но на этот раз появление юного вратаря оказалось незапланированным. Адам Рейдеборн пропустил две быстрые шайбы во Владивостоке, после чего его заменил основной вратарь молодежной сборной России. Правда, заменил не очень удачно: три гола и как итог — поражение.

Как это ни парадоксально, дверь во взрослый хоккей шире всего для игроков «серебряной» молодежки открыли два армейских клуба. Те самые, что вроде бы переполнены звездами КХЛ, игроками первой сборной, да и еще и легионеров что у ЦСКА, что СКА перебор. Однако Игорю Никитину и Алексею Кудашову это не мешает находить место в составе для только-только вернувшихся с МЧМ парней. Первый начал доверять Никите Ртищеву, который до поездки в Чехию сыграл за ЦСКА в этом сезоне только один матч. Теперь его айстайм растет от игры к игре. То же самое касается Максима Сорокина, сыгравшего после чемпионата мира больше матчей, чем до него.

И если московские армейцы пока только отвоевывают себе лишние минуты, то питерские не просто играют, а приносят своей команде осязаемую пользу. Постоянное место в составе получает весь квартет полевых игроков, ездивших на МЧМ, а Иван Морозов и Василий Подколзин недавно забросили свои первые шайбы на уровне КХЛ. «Русский Макдэвид», как с легкой руки Романа Ротенберга называют Подколзина, отличился в дерби с ЦСКА, а другой лидер молодежки открыл счет голам накануне. И ведь оба все сделали просто на загляденье!

Во время загрузки произошла ошибка.

Домашняя игра с «Барысом» вообще стала в некотором роде уникальной. Из семи шайб три забросили те, кто еще вчера пылил в Вышке. В это трудно поверить, но два клуба-олигарха, которые до недавнего времени считались могильщиками для молодых игроков, стали примером для остальных. За скупкой готовых звезд и в целом агрессивной трансферной политикой мы не заметили, как питерские и московские армейцы выстроили почти идеальную клубную вертикаль. Тем временем в Ярославле, где собрана чуть ли не лучшая молодежь в стране, нет даже команды Высшей лиги…

СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Очень страшное состояние». Экс-ведущая «Спартака» раскрыла подробности своей болезни
О чем жалеет Лера Кудрявцева: такого признания от жены хоккеиста вы точно не ждали
Этери, Орсер, Плющенко. Женские соревнования на ЧЕ будут жаркими
Овечкина назвали лучшим пивным собутыльником НХЛ
У России первое золото чемпионата Европы со времен Плющенко
ЦСКА одержал четвертую победу подряд в баскетбольной Евролиге
Красавица-теннисистка завершила карьеру поражением (фото)
Стало известно об особом отношении к Месси на тренировках
Бывшая первая ракетка мира завершила карьеру
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь