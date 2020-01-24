СКА и ЦСКА считают могильщиками молодежи. Парадокс, но после МЧМ зажигают именно армейцы
У Морозова и Подколзина первые шайбы в КХЛ.
У Морозова и Подколзина первые шайбы в КХЛ.
Помните, как Евгений Кузнецов,
Как дела у тех, кто влюбил в себя страну этой зимой? Команда у Валерия Брагина и Игоря Ларионова была на загляденье. Индивидуально яркая, в
Круче всех вернулся в клуб Егор Соколов. Добродушный уральский здоровяк из «Кейп-Брэтона» в первом же матче положил
В этом смысле возвращение в клуб удалось Григорию Денисенко. Капитан сборной России и ее лучший бомбардир забил за «Локомотив» сразу после возвращения из Чехии. Причем сделал это в родном для себя Новосибирске. Успел отличиться за свой клуб и динамовец Илья Круглов. Его, правда, Владимир Крикунов вернул в состав не сразу. Форварду пришлось подождать больше недели.
Наименее заметен прогресс у тех, кому в клубах доверяли и до МЧМ. Речь прежде всего о казанцах Дмитрии Воронкове и Данииле Журавлеве. Они как были в обойме Дмитрия Квартальнова, так никуда из состава «Ак Барса» и не делись. Их одноклубник Амир Мифтахов провел второй матч в КХЛ, но на этот раз появление юного вратаря оказалось незапланированным. Адам Рейдеборн пропустил две быстрые шайбы во Владивостоке, после чего его заменил основной вратарь молодежной сборной России. Правда, заменил не очень удачно: три гола и как итог — поражение.
Как это ни парадоксально, дверь во взрослый хоккей шире всего для игроков «серебряной» молодежки открыли два армейских клуба. Те самые, что вроде бы переполнены звездами КХЛ, игроками первой сборной, да и еще и легионеров что у ЦСКА, что СКА перебор. Однако Игорю Никитину и Алексею Кудашову это не мешает находить место в составе для
И если московские армейцы пока только отвоевывают себе лишние минуты, то питерские не просто играют, а приносят своей команде осязаемую пользу. Постоянное место в составе получает весь квартет полевых игроков, ездивших на МЧМ, а Иван Морозов и Василий Подколзин недавно забросили свои первые шайбы на уровне КХЛ. «Русский Макдэвид», как с легкой руки Романа Ротенберга называют Подколзина, отличился в дерби с ЦСКА, а другой лидер молодежки открыл счет голам накануне. И ведь оба все сделали просто на загляденье!
Домашняя игра с «Барысом» вообще стала в некотором роде уникальной. Из семи шайб три забросили те, кто еще вчера пылил в Вышке. В это трудно поверить, но два