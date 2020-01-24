СКА и ЦСКА считают могильщиками молодежи. Парадокс, но после МЧМ зажигают именно армейцы

Источник: Sport24

Все-таки есть в молодежном чемпионате мира что-то волшебное. И не только потому, что начинается он в канун Нового года, а иные победы случаются в унисон с боем курантов. Для многих ребят МЧМ — главное событие в еще недолгой карьере. Они бок о бок бьются с теми, с кем успели стать семьей. Вместе ставят рекордные рейтинги на Первом канале. Казалось бы, с возвращением домой карета должна превратиться в тыкву. Но в том-то и магия, что для многих участников молодежных чемпионатов мира сказка продолжается в клубах.

Помните, как Евгений Кузнецов, только-только вернувшийся из Калгари, зажег на своем первом Матче Звезд КХЛ? Один из героев Баффало и капитан серебряной молодежки издевался над самим Домиником Гашеком. Тогда мы окончательно поняли, в игрока какого калибра вырастет Кузя. Без этой наглости он не стал бы тем, кем он есть. И таких примеров вагон и маленькая тележка. МЧМ действует как трамплин или турбина, которая ускоряет развитие карьеры. На кураже ребята могут свернуть горы. Клубные тренеры это видят и дают им шанс.

Как дела у тех, кто влюбил в себя страну этой зимой? Команда у Валерия Брагина и Игоря Ларионова была на загляденье. Индивидуально яркая, в кои-то веки играющая в коллективный атакующий хоккей. Да и парни, на кого ни укажи, открытые и искренние. Те, за кого хочется болеть. Не только когда они облачены в форму с гербом на груди, но и после, с клубными эмблемами. Кому-то, вроде Егора Замулы и Александра Романова, продолжить начатое помешали объективные обстоятельства. Ведущие защитники молодежки положили на серебро свое здоровье.

Круче всех вернулся в клуб Егор Соколов. Добродушный уральский здоровяк из «Кейп-Брэтона» в первом же матче положил хет-трик. Всего же у него 11 шайб в 6 играх после МЧМ и лидерство в снайперской гонке лиги Квебека. Но то хоккей юниорский, где герои молодежного чемпионата мира обязаны доминировать. Куда сложнее показывать уровень в КХЛ.

В этом смысле возвращение в клуб удалось Григорию Денисенко. Капитан сборной России и ее лучший бомбардир забил за «Локомотив» сразу после возвращения из Чехии. Причем сделал это в родном для себя Новосибирске. Успел отличиться за свой клуб и динамовец Илья Круглов. Его, правда, Владимир Крикунов вернул в состав не сразу. Форварду пришлось подождать больше недели.

Наименее заметен прогресс у тех, кому в клубах доверяли и до МЧМ. Речь прежде всего о казанцах Дмитрии Воронкове и Данииле Журавлеве. Они как были в обойме Дмитрия Квартальнова, так никуда из состава «Ак Барса» и не делись. Их одноклубник Амир Мифтахов провел второй матч в КХЛ, но на этот раз появление юного вратаря оказалось незапланированным. Адам Рейдеборн пропустил две быстрые шайбы во Владивостоке, после чего его заменил основной вратарь молодежной сборной России. Правда, заменил не очень удачно: три гола и как итог — поражение.

Как это ни парадоксально, дверь во взрослый хоккей шире всего для игроков «серебряной» молодежки открыли два армейских клуба. Те самые, что вроде бы переполнены звездами КХЛ, игроками первой сборной, да и еще и легионеров что у ЦСКА, что СКА перебор. Однако Игорю Никитину и Алексею Кудашову это не мешает находить место в составе для только-только вернувшихся с МЧМ парней. Первый начал доверять Никите Ртищеву, который до поездки в Чехию сыграл за ЦСКА в этом сезоне только один матч. Теперь его айстайм растет от игры к игре. То же самое касается Максима Сорокина, сыгравшего после чемпионата мира больше матчей, чем до него.

И если московские армейцы пока только отвоевывают себе лишние минуты, то питерские не просто играют, а приносят своей команде осязаемую пользу. Постоянное место в составе получает весь квартет полевых игроков, ездивших на МЧМ, а Иван Морозов и Василий Подколзин недавно забросили свои первые шайбы на уровне КХЛ. «Русский Макдэвид», как с легкой руки Романа Ротенберга называют Подколзина, отличился в дерби с ЦСКА, а другой лидер молодежки открыл счет голам накануне. И ведь оба все сделали просто на загляденье!

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