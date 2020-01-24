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18:03 (мск), источник: Vesti.kz

37 бросков по СКА и активный Диц. Чем опасен «Барыс» для фаворитов в КХЛ?

Казахстанский «Барыс» занимает десятое место по броскам на выезде, но сумел перебросать одного из фаворитов Западной конференции КХЛ — питерский СКА. Чаще всех к воротам пристреливался капитан столичной команды Даррен Диц, но его игровая активность немного упала. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Подопечные Андрея Скабелки очень активны у чужих ворот — они совершили 1621 бросок. Это второй результат в «регулярке» КХЛ, а на первой строчке расположился «Авангард» (1649). Тройку замыкает «Салават Юлаев» (1598). Поднял «Барыс» свою бросковую эффективность.

Лучшие по проценту реализации бросков
1. «Йокерит» — 11.24 процента
2. ЦСКА — 10,17 процента
3. «Динамо» Москва — 9,98 процента
…13−14. «Барыс» и «Сибирь» — 7,9 процента.

Во встрече со СКА казахстанская команда забила четыре гола, но совершала 37 бросков, что на шесть больше среднего показателя по сезону и на восемь — для гостевых игр. СКА, наоборот, недобрал четыре броска для среднесезонного показателя — 27 против 31.

Лучшие по количеству бросков на чужом льду
1. «Авангард» — 834 броска
2. СКА — 806 бросков
3. «Ак Барс» — 791 бросок
…10. «Барыс» — 730 бросков.

Столичная команда продолжает «выплывать» по играм в гостях, но на своей площадке бросает еще больше. И до лидеров в этом списке намного ближе.

Лучшие по количеству бросков на домашнем льду
1. «Куньлунь» — 908 бросков
2. «Салават Юлаев» — 894 броска
3. «Барыс» — 891 бросок.

Китайский клуб можно не учитывать — они сыграли на три матча больше конкурентов. Уфимцы — оппозиция посерьезнее, и в обоих очных встречах турнира почти в два раза перебросали казахстанцев. Правда, выиграли только один матч из двух.

Может обновить свой бросковый рекорд Даррен Диц. В матче со СКА он восемь раз бросил по воротам, но это не лучший его результат: в сентябрьской игре с «Трактором» он совершил на одну попытку больше, а восемь бросков у него было 11 раз в КХЛ.

В матче со СКА Диц стал первым в этом компоненте, а общее количество бросков лидера «Барыса» достигло 192. В прошлой «регулярке» защитник бросал 253 раза (около шести раз за игру), но в этой его средние показатели немного упали — 4,7 раза за матч.

Свои результаты «Барыс» может улучшить завтра, 25 января, когда сыграет в Уфе с «Салаватом Юлаевым». Продолжают подопечные Андрея Скабелки борьбу за первое место в дивизионе Чернышева: «Барыс» с 67 очками идет вторым, уступая «Авангарду» три балла.

СКА
7:4
1:0, 2:3, 4:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 2323.01.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"Ледовый дворец", 11891 зритель
Главные тренеры
Алексей КудашовАндрей Скабелка
Вратари
Магнус ХелльбергЭдвард Паскуале(Хенрик Карлссон)
1-й период
01:21Командный штраф
03:29Иван Морозов(Кирилл Марченко, Магнус Хелльберг)
06:52Лукас Бенгтссон
09:53Лукас Бенгтссон
11:02Линус Виделль
2-й период
23:59Кертис Валк(Никита Михайлис)
25:57Василий Глотов
29:04Никита Михайлис(Атте Охтамаа, Линус Виделль)
32:39Никита Михайлис(Аркадий Шестаков)
34:18Василий Подколзин(Лукас Бенгтссон)
3-й период
40:14Наиль Якупов(Лукас Бенгтссон)
42:20Йори Лехтеря(Антон Белов, Владимир Ткачев)
49:03Корбан Найт(Алексей Маклюков)
53:41Андрей Кузьменко(Ярно Коскиранта)
54:40Наиль Якупов
Статистика
6Штрафное время2
1Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
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