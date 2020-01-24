37 бросков по СКА и активный Диц. Чем опасен «Барыс» для фаворитов в КХЛ?

Подопечные Андрея Скабелки очень активны у чужих ворот — они совершили 1621 бросок. Это второй результат в «регулярке» КХЛ, а на первой строчке расположился «Авангард» (1649). Тройку замыкает «Салават Юлаев» (1598). Поднял «Барыс» свою бросковую эффективность.

Лучшие по проценту реализации бросков

1. «Йокерит» — 11.24 процента

2. ЦСКА — 10,17 процента

3. «Динамо» Москва — 9,98 процента

…13−14. «Барыс» и «Сибирь» — 7,9 процента.

Во встрече со СКА казахстанская команда забила четыре гола, но совершала 37 бросков, что на шесть больше среднего показателя по сезону и на восемь — для гостевых игр. СКА, наоборот, недобрал четыре броска для среднесезонного показателя — 27 против 31.

Лучшие по количеству бросков на чужом льду

1. «Авангард» — 834 броска

2. СКА — 806 бросков

3. «Ак Барс» — 791 бросок

…10. «Барыс» — 730 бросков.

Столичная команда продолжает «выплывать» по играм в гостях, но на своей площадке бросает еще больше. И до лидеров в этом списке намного ближе.

Лучшие по количеству бросков на домашнем льду

1. «Куньлунь» — 908 бросков

2. «Салават Юлаев» — 894 броска

3. «Барыс» — 891 бросок.

Китайский клуб можно не учитывать — они сыграли на три матча больше конкурентов. Уфимцы — оппозиция посерьезнее, и в обоих очных встречах турнира почти в два раза перебросали казахстанцев. Правда, выиграли только один матч из двух.

Может обновить свой бросковый рекорд Даррен Диц. В матче со СКА он восемь раз бросил по воротам, но это не лучший его результат: в сентябрьской игре с «Трактором» он совершил на одну попытку больше, а восемь бросков у него было 11 раз в КХЛ.

В матче со СКА Диц стал первым в этом компоненте, а общее количество бросков лидера «Барыса» достигло 192. В прошлой «регулярке» защитник бросал 253 раза (около шести раз за игру), но в этой его средние показатели немного упали — 4,7 раза за матч.