Убойная тройка из «Барыса». Как выглядит «секретное оружие» Андрея Скабелки

Специалист из Беларуси несколько раз менял сочетания, перемешивая игроков и меняя звенья местами. В первой тройке играли даже габаритные исполнители, вроде Дмитрия Шевченко с Павлом Акользином, но перед плей-офф все встало на свои места. «Барыс» за собой ведут самые результативные.

Ударная тройка опытных форвардов, где задействованы Роман Старченко, Корбэн Найт и Линус Виделль, набрали уже 87 очков. Более легкое атакующее трио в лице Никиты Михайлиса, Кертиса Волка с Аркадием Шестаковым отстает на 30 очков — 57 баллов.

Первое звено

Роман Старченко (16+16) — Корбэн Найт (18+17) — Линус Виделль (7+13).

Второе звено

Никита Михайлис (14+14) — Кертис Волк (5+10) — Аркадий Шестаков (9+5).

Третье звено

Павел Акользин (3+5) — Дастин Бойд (10+8) — Дмитрий Шевченко (3+8).

Четвертое звено

Дмитрий Гурков (0+2) — Антон Сагадеев (5+4) — Егор Петухов (3+2).

Ведущая тройка «Барыса» отметилась 13-ю победными голами, а их «преследователи» — восемью. В большинстве звено Найта забило восемь раз, а Волка — семь. В равных составах тоже преимущество у лидеров клуба: 33 шайбы против 21-й.

«Отстающим» по результатам выглядит Волк, но канадец пропустил старт чемпионата из-за травмы. Тут можно вспомнить и, что Линус Виделль тоже отыграл не все матч, так как присоединился к уже стартовавшей в турнире команде. Но по статистике он выглядит лучше.

Суммируя все вышеописанное можно сделать вывод, что за результат в «Барысе» отвечают не только Старченко и компания, но и молодые хоккеисты. Михайлис с Волком и Шестаковым могут закрутить такую «карусель», что любая оборона может рассыпаться.