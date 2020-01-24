Убойная тройка из «Барыса». Как выглядит «секретное оружие» Андрея Скабелки
Три из четырех голов в ворота СКА из
Три из четырех голов в ворота СКА из
Специалист из Беларуси несколько раз менял сочетания, перемешивая игроков и меняя звенья местами. В первой тройке играли даже габаритные исполнители, вроде Дмитрия Шевченко с Павлом Акользином, но перед
Ударная тройка опытных форвардов, где задействованы Роман Старченко, Корбэн Найт и Линус Виделль, набрали уже 87 очков. Более легкое атакующее трио в лице Никиты Михайлиса, Кертиса Волка с Аркадием Шестаковым отстает на 30 очков — 57 баллов.
Первое звено
Второе звено
Третье звено
Четвертое звено
Ведущая тройка «Барыса» отметилась 13-ю победными голами, а их «преследователи» — восемью. В большинстве звено Найта забило восемь раз, а Волка — семь. В равных составах тоже преимущество у лидеров клуба: 33 шайбы против 21-й.
«Отстающим» по результатам выглядит Волк, но канадец пропустил старт чемпионата
Суммируя все вышеописанное можно сделать вывод, что за результат в «Барысе» отвечают не только Старченко и компания, но и молодые хоккеисты. Михайлис с Волком и Шестаковым могут закрутить такую «карусель», что любая оборона может рассыпаться.
Напомним, регулярный чемпионат КХЛ для «Барыса» продолжится завтра, 25 января, когда столичные хоккеисты выйдут на лед против «Салавата Юлаева» в Уфе. Завершит выездную серию «Барыс» матчем с «Автомобилистом», который пройдет 27 января.