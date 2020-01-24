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19:30 (мск), источник: Vesti.kz

Убойная тройка из «Барыса». Как выглядит «секретное оружие» Андрея Скабелки

Три из четырех голов в ворота СКА из Санкт-Петербурга отправили не хоккеисты первого атакующего звена «Барыса», а другая тройка. Лидеры казахстанского клуба на хорошем отрыве по общему количеству очков, но Андрей Скабелка нашел сочетание, которое не менее опасно и продуктивно. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Специалист из Беларуси несколько раз менял сочетания, перемешивая игроков и меняя звенья местами. В первой тройке играли даже габаритные исполнители, вроде Дмитрия Шевченко с Павлом Акользином, но перед плей-офф все встало на свои места. «Барыс» за собой ведут самые результативные.

Ударная тройка опытных форвардов, где задействованы Роман Старченко, Корбэн Найт и Линус Виделль, набрали уже 87 очков. Более легкое атакующее трио в лице Никиты Михайлиса, Кертиса Волка с Аркадием Шестаковым отстает на 30 очков — 57 баллов.

Первое звено

  • Роман Старченко (16+16) — Корбэн Найт (18+17) — Линус Виделль (7+13).

Второе звено

  • Никита Михайлис (14+14) — Кертис Волк (5+10) — Аркадий Шестаков (9+5).

Третье звено

  • Павел Акользин (3+5) — Дастин Бойд (10+8) — Дмитрий Шевченко (3+8).

Четвертое звено

  • Дмитрий Гурков (0+2) — Антон Сагадеев (5+4) — Егор Петухов (3+2).

Ведущая тройка «Барыса» отметилась 13-ю победными голами, а их «преследователи» — восемью. В большинстве звено Найта забило восемь раз, а Волка — семь. В равных составах тоже преимущество у лидеров клуба: 33 шайбы против 21-й.

«Отстающим» по результатам выглядит Волк, но канадец пропустил старт чемпионата из-за травмы. Тут можно вспомнить и, что Линус Виделль тоже отыграл не все матч, так как присоединился к уже стартовавшей в турнире команде. Но по статистике он выглядит лучше.

Суммируя все вышеописанное можно сделать вывод, что за результат в «Барысе» отвечают не только Старченко и компания, но и молодые хоккеисты. Михайлис с Волком и Шестаковым могут закрутить такую «карусель», что любая оборона может рассыпаться.

Напомним, регулярный чемпионат КХЛ для «Барыса» продолжится завтра, 25 января, когда столичные хоккеисты выйдут на лед против «Салавата Юлаева» в Уфе. Завершит выездную серию «Барыс» матчем с «Автомобилистом», который пройдет 27 января.

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Убойная тройка из "Барыса". Как выглядит "секретное оружие" Андрея Скабелки
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