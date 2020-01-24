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21:48 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Металлурга» Мозякин первым забросил 400 шайб в КХЛ

ТАСС, 24 января. Российский форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин первым забросил 400 шайб в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу «Металлург» в гостях победил нижегородское «Торпедо» со счетом 3:1. 38-летний Мозякин отличился на четвертой минуте, также в составе победителей шайбы забросили Богдан Потехин (13) и Анджей Нестрашил (41). У проигравших шайбой отметился Виктор Шахворостов (28).

Всего в активе Мозякина теперь 884 очка (400 шайб + 484 передач) в 778 матчах, что является лучшим результатом в истории КХЛ. Его ближайшим преследователем является форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев, на счету которого 650 (209+441) очков. Второе место в списке лучших снайперов в истории лиги занимает форвард екатеринбургского «Автомобилиста» Найджел Доус (264 шайбы в 530 матчах).

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Мозякин является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга». Форвард является олимпийским чемпионом 2018 года, по два раза завоевывал золото, серебро и бронзу чемпионатов мира.

«Металлург» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 55 очков в 50 матчах. «Торпедо» идет шестым на Западе, имея в активе 56 очков после 51 встречи. В следующем матче подопечные Ильи Воробьева 26 января на выезде сыграют с омским «Авангардом», а «Торпедо» в этот же день в гостях встретится с петербургским СКА.

В другом матче игрового дня нижнекамский «Нефтехимик» на домашней площадке переиграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 6:3.

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8 декабря 2019© Ньюстюб
Торпедо
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Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 2324.01.2020, 19:00 (МСК UTC+3)КРК "Нагорный"
Главные тренеры
Дэвид НемировскиИлья Воробьев
Вратари
Андерс ЛиндбекВасилий Кошечкин
1-й период
03:09Сергей Мозякин
09:45Богдан Потехин
12:03Богдан Потехин
2-й период
24:17Максим Матушкин
27:03Виктор Шахворостов
39:02Егор Яковлев
3-й период
40:28Андрей Нестрашил(Виктор Антипин)
44:00Михаил Варнаков
53:28Денис Баранцев
55:46Деннис Расмуссен
Статистика
4Штрафное время16
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Гамалей(Россия, Москва)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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