Нападающий «Металлурга» Мозякин первым забросил 400 шайб в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В пятницу «Металлург» в гостях победил нижегородское «Торпедо» со счетом 3:1. 38-летний Мозякин отличился на четвертой минуте, также в составе победителей шайбы забросили Богдан Потехин (13) и Анджей Нестрашил (41). У проигравших шайбой отметился Виктор Шахворостов (28).

Всего в активе Мозякина теперь 884 очка (400 шайб + 484 передач) в 778 матчах, что является лучшим результатом в истории КХЛ. Его ближайшим преследователем является форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев, на счету которого 650 (209+441) очков. Второе место в списке лучших снайперов в истории лиги занимает форвард екатеринбургского «Автомобилиста» Найджел Доус (264 шайбы в 530 матчах).

Мозякин является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга». Форвард является олимпийским чемпионом 2018 года, по два раза завоевывал золото, серебро и бронзу чемпионатов мира.

«Металлург» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 55 очков в 50 матчах. «Торпедо» идет шестым на Западе, имея в активе 56 очков после 51 встречи. В следующем матче подопечные Ильи Воробьева 26 января на выезде сыграют с омским «Авангардом», а «Торпедо» в этот же день в гостях встретится с петербургским СКА.