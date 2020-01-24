Нападающий «Металлурга» Мозякин первым забросил 400 шайб в КХЛ
ТАСС, 24 января. Российский форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин первым забросил 400 шайб в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
ТАСС, 24 января. Российский форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин первым забросил 400 шайб в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
В пятницу «Металлург» в гостях победил нижегородское «Торпедо» со счетом 3:1. 38-летний Мозякин отличился на четвертой минуте, также в составе победителей шайбы забросили Богдан Потехин (13) и Анджей Нестрашил (41). У проигравших шайбой отметился Виктор Шахворостов (28).
Всего в активе Мозякина теперь 884 очка (400 шайб + 484 передач) в 778 матчах, что является лучшим результатом в истории КХЛ. Его ближайшим преследователем является форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев, на счету которого 650 (209+441) очков. Второе место в списке лучших снайперов в истории лиги занимает форвард екатеринбургского «Автомобилиста» Найджел Доус (264 шайбы в 530 матчах).
Мозякин является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга». Форвард является олимпийским чемпионом 2018 года, по два раза завоевывал золото, серебро и бронзу чемпионатов мира.
«Металлург» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 55 очков в 50 матчах. «Торпедо» идет шестым на Западе, имея в активе 56 очков после 51 встречи. В следующем матче подопечные Ильи Воробьева 26 января на выезде сыграют с омским «Авангардом», а «Торпедо» в этот же день в гостях встретится с петербургским СКА.
В другом матче игрового дня нижнекамский «Нефтехимик» на домашней площадке переиграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 6:3.
|Дэвид Немировски
|Илья Воробьев
|Андерс Линдбек
|Василий Кошечкин
|03:09
|Сергей Мозякин
|09:45
|Богдан Потехин
|12:03
|Богдан Потехин
|24:17
|Максим Матушкин
|27:03
|Виктор Шахворостов
|39:02
|Егор Яковлев
|40:28
|Андрей Нестрашил(Виктор Антипин)
|44:00
|Михаил Варнаков
|53:28
|Денис Баранцев
|55:46
|Деннис Расмуссен
|4
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Гамалей(Россия, Москва)
|Главный судья
|Сергей Морозов(Россия, Московская область)