«Авангард» уволил тренера академии из-за жестокого обращения с хоккеистами
ТАСС, 24 января. Омский «Авангард» объявил об увольнении тренера команды среди игроков 2010 года рождения из хоккейной академии клуба в Балашихе Игоря Николаева
ТАСС, 24 января. Омский «Авангард» объявил об увольнении тренера команды среди игроков 2010 года рождения из хоккейной академии клуба в Балашихе Игоря Николаева
В пятницу в
«Получив сигнал о нарушениях кодекса этики, который принят в академии “Авангарда”, клуб незамедлительно начал проверку в отношении тренера команды 2010 года рождения хоккейной академии в Балашихе Игоря Николаева, — сказал директор по развитию академии “Авангарда” Никита Тарасевич. — Изучив имеющиеся видеоматериалы, мы решили расстаться с этим специалистом, хотя часть родителей хоккеистов выступала за то, чтобы оставить Николаева в системе академии, учитывая его заслуги».
«Клуб находит методы работы Игоря Николаева с детьми в приведенных видеофрагментах абсолютно неприемлемыми как с профессиональной, так и с человеческой точки зрения, — добавил Тарасевич. — В хоккейной академии “Авангард” существует этический кодекс работы с воспитанниками, придерживаться которого обязаны все наставники. Главной целью работы с детьми в нашей академии является воспитание гармонично развитой личности, а не сиюминутный результат. Поэтому тренировочный процесс строится на принципах уважения, заботы и внимания».
«Постараемся сделать все возможное, чтобы подобные инциденты не повторились в будущем. С тренерским составом будет еще раз проведена разъяснительная работа», — заключил директор по развитию академии «Авангарда».