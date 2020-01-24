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22:51 (мск), источник: ТАСС

«Авангард» уволил тренера академии из-за жестокого обращения с хоккеистами

ТАСС, 24 января. Омский «Авангард» объявил об увольнении тренера команды среди игроков 2010 года рождения из хоккейной академии клуба в Балашихе Игоря Николаева из-за инцидента, связанного с жестоким обращением с подопечными. Об этом сообщает пресс-служба «Авангарда».

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Источник: AP 2020

В пятницу в Telegram-канале Life Shot появилось видео, на котором Николаев во время тренировки бьет детей по голове клюшкой.

«Получив сигнал о нарушениях кодекса этики, который принят в академии “Авангарда”, клуб незамедлительно начал проверку в отношении тренера команды 2010 года рождения хоккейной академии в Балашихе Игоря Николаева, — сказал директор по развитию академии “Авангарда” Никита Тарасевич. — Изучив имеющиеся видеоматериалы, мы решили расстаться с этим специалистом, хотя часть родителей хоккеистов выступала за то, чтобы оставить Николаева в системе академии, учитывая его заслуги».

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«Клуб находит методы работы Игоря Николаева с детьми в приведенных видеофрагментах абсолютно неприемлемыми как с профессиональной, так и с человеческой точки зрения, — добавил Тарасевич. — В хоккейной академии “Авангард” существует этический кодекс работы с воспитанниками, придерживаться которого обязаны все наставники. Главной целью работы с детьми в нашей академии является воспитание гармонично развитой личности, а не сиюминутный результат. Поэтому тренировочный процесс строится на принципах уважения, заботы и внимания».

Также Тарасевич отметил, что клуб постарался провести проверку в максимально сжатые сроки и продолжит придерживаться принципов строгого контроля всех тренировочных процессов во всех филиалах академии «Авангарда».

«Постараемся сделать все возможное, чтобы подобные инциденты не повторились в будущем. С тренерским составом будет еще раз проведена разъяснительная работа», — заключил директор по развитию академии «Авангарда».

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