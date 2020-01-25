«В Казахстане будут свои Капризовы и Макдэвиды». Интервью самого прогрессирующего форварда «Барыса»

Источник: Sport24

Никита Михайлис дебютировал в КХЛ в сезоне-14/15, еще два года назад набирал всего 13 очков за регулярку, а в прошлом чемпионате вошел в пятерку самых результативных форвардов «Барыса». В интервью Sport24 нападающий вспомнил самое эпичное интервью в карьере, выразил надежду на отмену легионерского статуса для казахстанцев в КХЛ и рассказал, у кого из партнеров берет уроки английского.

— Давайте сразу о плохом. Что пошло не так в Питере («Барыс» проиграл СКА со счетом 4:7 — прим. Sport24)?

— Да почему о плохом? Хорошая игра была. Вся игра проходила динамично, столько голов забили. Да, не смогли счет удержать, пропустили контратаку. Хотя должны были попроще сыграть в обороне. Третий период совсем не пошел — первый гол в первой смене. Не дали войти в игру Карлссону. Ничего, потом старались отыграться, но инициатива была уже на их стороне.

— Вы сами набрали три очка. Для вас это вообще важно по такому результату? Игроки иногда говорят «лучше бы команда выиграла».

— Конечно, лучше. Все мы идем к одной цели, к чемпионству. Всегда охота побеждать. Никто не скажет, сколько ты забил, если ты проиграл.

— Еще вы эффективно играете с «Авангардом». У вас два победных гола в трех играх. Особый настрой после плей-офф-2019?

— Да нет, игры сами по себе проходят динамично, стараюсь не упускать шанс, когда есть возможность забить. Хорошо, когда все слаженно играют, когда все партнеры и вся команда заодно. Часто говорят, что у нас какие-то особые игры с «Авангардом». Мы так не считаем. Сезон еще идет, каждый хочет выиграть, забрать два очка и подняться в таблице выше.

— Болельщики «Барыса» очень не любят Сергея Шумакова и клубы недавно устроили небольшую пикировку в Инстаграме.

— Всякое бывает в хоккее, когда ты хочешь помочь команде. Бывает, это во вред себе идет. Симуляция, не симуляция… Я не думаю, что он специально это делает, просто так получается.

— После этапов Евротура «Барыс» прибавляет. Сейчас у вас 8 побед в 11 матчах. Что удалось исправить и что было проблемой до этого?

— С каждой игрой разбираем ошибки и сами видим, что у нас улучшается именно командная игра. Игра в обороне: стараемся сыграть построже, каждый знает, что делает, друг другу помогаем, выручаем. Если один борьбу проиграл, то другой поможет. Неважно, ляжет под шайбу или как-то по-другому. Если про игру в нападении, то большинство в последнее время хорошо идет.

— У вас идут уже разговоры о плей-офф или пока акцент на ближайший матч?

— Про плей-офф пока нет. Просто играем и с каждой игрой пытаемся подняться все выше и выше в таблице. Наша игра в плей-офф будет зависеть от нашей регулярки.

— «Барыс» дома играет намного хуже, чем на выезде. С чем это связываете?

— Я бы не сказал, что так намного хуже играем.

— 13 побед в 26 матчах дома.

— Это понятно. Если именно по самой игре, по ходу самой игры, то мы так же, даже больше стараемся играть в нападении, просто бывает, что нелепые ошибки приводят к голам и тяжело потом отыграться.

— То есть, это больше стечение обстоятельств, чем какой-то фактор вроде размера площадки.

— Мы же на выезде тоже на маленьких площадках выигрываем, ничего тут такого нет.

— Как вообще смотрите на ситуацию с тремя разными размерами льда?

— Бывает такое, что едешь на выезд на три игры и все матчи играешь на разных «полянах». Все равно надо подстраиваться. Нелегко бывает, не сразу удается.

— Бывает, игроки период тратят, чтобы привыкнуть.

— Где-то углы «сжимают», где-то под воротами мало места, это тоже влияет. Я думаю, со временем придут к одному размеру.

— Важно, какая площадка?

— К какой придут, на той и будем играть.

— Два домашних матча вы сыграли в Алма-Ате.

— Оставалось ощущение, что мы играем дома. Болельщики были как родные, все в майках «Барыс». Плюс было такое шоу для алмаатинцев. Я думаю, и нам, и им это понравилось безумно.

— Как вам идея сыграть в вынесенном матче в Европе?

— Думаю, в регулярке это тяжеловато, перелеты. Пока такого не предлагали. Если предложат, почему бы и нет? От нас зависит только игра. В принципе, без разницы, где играть. Так же на выезды ездим.

— Клубов не из России в КХЛ мало и больших успехов у них тоже немного. Подстегивает ли вас это дополнительно? Доказать, что вы можете играть не хуже российских команд.

— Да нет. В принципе, мы доказываем это игрой. Стараемся выходить, побеждать и радовать своих болельщиков.

— Как относитесь к статусу казахстанцев, как легионеров в КХЛ?.

— Думаю, в скором времени все отменят. Об этом я не думаю, я играю за свой клуб, мне все нравится.

— Приходилось слышать что-то в духе «жалко, что ты легионер, а так мы бы тебя позвали»?

— (после паузы, с улыбкой) Пропустим.

— Даррен Диц вполне неплохо говорит по-русски. Он часто общается с командой так?

— Постоянно. Только он заходит в раздевалку — все, у него русский язык включается.

— Какой у него прогресс?

— Я думаю, это максимальный прогресс, который вообще возможен. У него уже и ударение есть, и понимает все сразу. Он уже не задумывается. Если в том году он мог еще вспоминать слова, то сейчас у него слова вылетают. У него хороший репетитор, и он до сих продолжает работать. То есть, он не остановился на достигнутом, хотя уже говорит хорошо.

— То есть, по-английски вы с ним уже практически не разговариваете.

— Бывает, если попросить. Например, если мы в самолете летим, и я говорю «давай поговорим по-английски». Когда часто играешь с англоговорящими, приходится подстраиваться под это, чтобы понимать их на льду.

— Вам не досадно от того, что в «Барысе» главные звезды — это всегда легионеры и это следствие того, что Казахстан не выпускает своих Капризовых?

— В скором времени у нас будут и Капризовы, и Макдэвиды. Я думаю, все к этому идет, мы развиваемся, у нас много команд в разных городах и у «Барыса» школа очень сильная. Думаю, со временем все будет хорошо.

— А вы сами как в юности смотрели на Доуса, Бойда и Боченски? В начале 2010-х они как раз были на пике.

— Я, по-моему, в тот момент как раз переехал в Астану. В основном помню только Доуса и Даллмэна. Особо не наблюдал за игрой. В тот момент, когда уже перешел в команду, стал учиться, понимать, чтобы это мне помогло.

— Вы получили первую известность благодаря Андрею Назарову. Как сегодня смотрите на ту историю со срывом интервью?

— Это было давно. Я даже в то время это не воспринимал. Был накал игры. Думаю, Андрей Викторович не хотел, чтобы молодой игрок отвлекался на это. Было и было.

— Что вообще интересного было при Назарове? Сильно ли он отличался от других тренеров?

— Он хороший человек, именно в общении с игроками. Это тоже большой плюс для тренера. В раздевалке уже строгий и хотел всегда видеть результаты команды.

— «Барыс» очень прибавил при Андрее Скабелке после слабого сезона 17/18. Вы выглядите более слаженно, сильное большинство. Что удалось настроить новому тренерскому штабу?

— Мы настроили систему. В каждой игре всегда у нас есть задача играть по своей системе и от нее не отступать — не важно, какой счет, какая ситуация в таблице, как проходит игра. Стали больше держать шайбу. Увереннее, раскрепощеннее стали.

— Вы лично тоже большой прогресс показали именно в последние два сезона.

— Это доверие тренера и мое желание это доверие оправдать. Меня выпускают на важную роль. Я должен в этой роли помочь команде. Выхожу в большинстве — значит, должен забить в эти моменты.

— Раньше в тренерском штабе был Эдуард Занковец, практиковавший научный подход к физподготовке. Что почерпнули из работы с ним? Вы были на презентации его книги.

— В работе важно отношение тренера к игрокам. Всегда надо себя совершенствовать — ты никогда не будешь в лучшей форме, надо стараться быть еще лучше. Работать над разными мелочами. Ты думаешь, что они не важны, а в итоге они скажутся в игре. Мне понравилось его отношение, с ним можно было общаться, как с другом.

— Книгу его читали?

— Да, всю прочитал, не просто же так я пришел на ее презентацию! (улыбается) Все в еде. Она может и пользу принести, и навредить. Надо понять свой организм, свое восприятие еды, когда тебе нужны углеводы. Допустим, у меня бывают небольшие проблемы с желудком. В течение времени я понял, что мне нужно есть поменьше жирного и соленого. Я чувствую себя лучше.

— Замечаете больше внимания от прессы и ожиданий от болельщиков в свою сторону?

— Конечно. Ты всегда в игре, все хотят знать, из чего складывается игра. В то же время — это приятно. Никогда нельзя отказывать. Это нормально.

— Некоторые закрывают свои профили, не хотят, чтобы им в комментариях всякое писали после поражений.

— Это мнение людей. У каждого есть свое мнение, и ты не должен на нем зацикливаться.

— Можете вспомнить тот момент, когда поняли, что вы уже не просто подаете надежды, а закрепились в основе, от вас ждут результатов и ответственность стала выше?

— Думаю, это с того года, когда отыграл все матчи в сезоне. Появилась уверенность в своей игре, понимание своей роли в команде

.

— Кого-то ответственность пугает.

— А что пугаться? Это твое любимое дело, ты все детство отдал, чтобы пугаться этого?