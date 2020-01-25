Игроки и тренеры «Амура» с сентября не получают зарплату

По данным источника, в конце ноября 2019 года игроки «Амура» получили зарплату за июль и август. После этого они получают только единовременные выплаты, составляющие 50 тыс. рублей. При этом руководство «Амура» обещало сотрудникам выплатить зарплату на прошлой неделе, чего так и не произошло.