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17:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» проиграл «Салавату Юлаеву» в матче с дракой и потерпел второе подряд поражение в КХЛ

Казахстанский «Барыс» проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Игра прошла сегодня, 25 января, и завершилась со счетом 2:5.

Вперед «СЮ» вышел на 13-й минуте, когда забил Дмитрий Кугрышев, а на 18-й Теему Хартикайнен реализовал большинство и зажег на табло 2:0. Еще одним запоминающийся эпизодом первого периода стала драка нападающего «Барыса» Кертиса Волка с форвардом хозяев Павлом Хохряковым. \

Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором периоде случилась одна шайба. Ее на 34-й минуте провел защитник «Барыса» Атте Охтамаа — чемпион мира в составе сборной Финляндии забил в большинстве.

Во время загрузки произошла ошибка.

Третий период также остался за «СЮ». На 42-й минуте Александр Кадейкин провел третью шайбу хозяев, а остальные голы были забиты в большинстве: на 44-й у «Барыса» отличился Роман Старченко, на 50-й Хартикайнен оформил дубль, а на 57-й Никита Сошников установил окончательный счет.

Для «Барыса» это поражение стало вторым подряд — ранее казахстанский клуб уступил питерскому СКА со счетом 4:7. Команда Андрея Скабелки завершит гостевую серию 27 января, когда в 20:00 по времени Нур-Султанавстретится в Екатеринбурге с «Автомобилистом».

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Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 2325.01.2020, 14:30 (МСК UTC+3)"Уфа-Арена", 8070 зрителей
Главные тренеры
Николай ЦулыгинАндрей Скабелка
Вратари
Юха МетсолаХенрик Карлссон
1-й период
01:36Александр Кадейкин
12:59Дмитрий Кугрышев(Александр Кадейкин)
16:38Петр Хохряков
16:38Кертис Валк
17:03Даррен Дитц
18:33Теему Хартикайнен(Линус Умарк)
2-й период
24:37Алексей Маклюков
28:29Даррен Дитц
31:41Командный штраф
32:23Атте Охтамаа(Даррен Дитц, Линус Виделль)
3-й период
41:56Александр Кадейкин(Дмитрий Кугрышев, Евгений Лисовец)
42:29Захар Арзамасцев
43:22Роман Старченко(Линус Виделль, Атте Охтамаа)
45:35Владимир Жарков
49:10Джесси Блэкер
49:29Теему Хартикайнен(Линус Умарк, Филип Ларсен)
52:22Павел Акользин
56:15Павел Коледов
56:15Павел Акользин
56:44Никита Сошников(Линус Умарк)
56:44Павел Акользин
57:57Линус Виделль
Статистика
12Штрафное время18
7Игра в большинстве4
3Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяАнтон Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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