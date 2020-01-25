«Барыс» проиграл «Салавату Юлаеву» в матче с дракой и потерпел второе подряд поражение в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Игра прошла сегодня, 25 января, и завершилась со счетом 2:5.

Вперед «СЮ» вышел на 13-й минуте, когда забил Дмитрий Кугрышев, а на 18-й Теему Хартикайнен реализовал большинство и зажег на табло 2:0. Еще одним запоминающийся эпизодом первого периода стала драка нападающего «Барыса» Кертиса Волка с форвардом хозяев Павлом Хохряковым. \

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_c5b25c6ae85397dd6a1c125abd634851_hd/q678825/2348ff9a90cd159af02eef5abb6bdb56/4735634533?sr=45&type_id=24&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором периоде случилась одна шайба. Ее на 34-й минуте провел защитник «Барыса» Атте Охтамаа — чемпион мира в составе сборной Финляндии забил в большинстве.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_ca05ad94eee17433b6ab4b5104036d74_hd/q678885/802dbe1fc414182b8384ee26ba741c0c/4735634549?sr=45&type_id=24&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Третий период также остался за «СЮ». На 42-й минуте Александр Кадейкин провел третью шайбу хозяев, а остальные голы были забиты в большинстве: на 44-й у «Барыса» отличился Роман Старченко, на 50-й Хартикайнен оформил дубль, а на 57-й Никита Сошников установил окончательный счет.