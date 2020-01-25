«Барыс» проиграл «Салавату Юлаеву» в матче с дракой и потерпел второе подряд поражение в КХЛ

Игра прошла сегодня, 25 января, и завершилась со счетом 2:5.
Вперед «СЮ» вышел на 13-й минуте, когда забил Дмитрий Кугрышев, а на 18-й Теему Хартикайнен реализовал большинство и зажег на табло 2:0. Еще одним запоминающийся эпизодом первого периода стала драка нападающего «Барыса» Кертиса Волка с форвардом хозяев Павлом Хохряковым. \
Во втором периоде случилась одна шайба. Ее на 34-й минуте провел защитник «Барыса» Атте Охтамаа — чемпион мира в составе сборной Финляндии забил в большинстве.
Третий период также остался за «СЮ». На 42-й минуте Александр Кадейкин провел третью шайбу хозяев, а остальные голы были забиты в большинстве: на 44-й у «Барыса» отличился Роман Старченко, на 50-й Хартикайнен оформил дубль, а на 57-й Никита Сошников установил окончательный счет.
Для «Барыса» это поражение стало вторым подряд — ранее казахстанский клуб уступил питерскому СКА со счетом 4:7. Команда Андрея Скабелки завершит гостевую серию 27 января, когда в 20:00 по времени Нур-Султанавстретится в Екатеринбурге с «Автомобилистом».