«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

Игра в Екатеринбурге завершилась победой гостей со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0). В составе «Ак Барса» шайбы забросили Кристиан Хенкель (2-я минута), Эмиль Галимов (22) и Артём Галимов (27). У «Автомобилиста» отличились Джефф Плэтт (19) и Найджел Доус (34).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 27 января на выезде против челябинского «Трактора», «Автомобилист» в этот же день примет «Барыс» из Нур-Султана.