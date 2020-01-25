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17:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Хоккеисты казанского «Ак Барса» на выезде нанесли поражение екатеринбургскому «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Игра в Екатеринбурге завершилась победой гостей со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0). В составе «Ак Барса» шайбы забросили Кристиан Хенкель (2-я минута), Эмиль Галимов (22) и Артём Галимов (27). У «Автомобилиста» отличились Джефф Плэтт (19) и Найджел Доус (34).

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Следующий матч «Ак Барс» проведет 27 января на выезде против челябинского «Трактора», «Автомобилист» в этот же день примет «Барыс» из Нур-Султана.

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Автомобилист
2:3
1:1, 1:2, 0:0
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 2325.01.2020, 15:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец"
Главные тренеры
Андрей МартемьяновДмитрий Квартальнов
Вратари
Якуб Коварж(Леонид Фомин)Адам Рейдеборн
1-й период
01:41Кристиан Хенкель(Михаил Глухов)
08:59Алексей Василевский
18:09Джефф Плэтт(Вячеслав Литовченко, Андрей Обидин)
2-й период
21:10Джефф Плэтт
21:28Эмиль Галимов(Данис Зарипов, Альберт Яруллин)
22:25Кристиан Хенкель
26:35Артем Галимов(Мэтт Фрэттин)
27:34Николай Аверин
33:24Альберт Яруллин
33:38Найджел Доус(Питер Холланд, Брукс Мэйсек)
Статистика
4Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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