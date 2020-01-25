«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Хоккеисты казанского «Ак Барса» на выезде нанесли поражение екатеринбургскому «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Хоккеисты казанского «Ак Барса» на выезде нанесли поражение екатеринбургскому «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра в Екатеринбурге завершилась победой гостей со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0). В составе «Ак Барса» шайбы забросили Кристиан Хенкель (2-я минута), Эмиль Галимов (22) и Артём Галимов (27). У «Автомобилиста» отличились Джефф Плэтт (19) и Найджел Доус (34).
Следующий матч «Ак Барс» проведет 27 января на выезде против челябинского «Трактора», «Автомобилист» в этот же день примет «Барыс» из
|Андрей Мартемьянов
|Дмитрий Квартальнов
|Якуб Коварж(Леонид Фомин)
|Адам Рейдеборн
|01:41
|Кристиан Хенкель(Михаил Глухов)
|08:59
|Алексей Василевский
|18:09
|Джефф Плэтт(Вячеслав Литовченко, Андрей Обидин)
|21:10
|Джефф Плэтт
|21:28
|Эмиль Галимов(Данис Зарипов, Альберт Яруллин)
|22:25
|Кристиан Хенкель
|26:35
|Артем Галимов(Мэтт Фрэттин)
|27:34
|Николай Аверин
|33:24
|Альберт Яруллин
|33:38
|Найджел Доус(Питер Холланд, Брукс Мэйсек)
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Александр Соин(Россия, Москва)