Вратарь «Барыса» прозевал передачу Кугрышева. Ему забили, пока он смотрел за ворота
Хенрик Карлссон увидел шайбу в сетке и только сокрушённо развёл руками.
Хенрик Карлссон увидел шайбу в сетке и только сокрушённо развёл руками.
Вратарю «Барыса» Хенрику Карлссону не позавидуешь. В предыдущей игре со СКА он вышел на лёд в третьем периоде при счёте 3:3 и пропустил четыре шайбы, в том числе издевательский гол от Андрея Кузьменко, который забросил, держа клюшку между ног.
В матче с «Салаватом Юлаевым» Карлссон вышел в стартовом составе, но не смог помочь своей команде победить. Если в предыдущем матче с «Ак Барсом» вратарь «Салавата» Юха Метсола слишком рано начал праздновать победу в буллитной серии и в итоге проиграл, то теперь удача была на стороне команды Николая Цулыгина, а не туда смотрел вратарь соперника. Две шайбы уфимцев вышли как под копирку — Карлссон смотрит на игрока соперника за воротами, не успевает среагировать на то, как тот отдаёт передачу на пятачок и пропускает гол.
Уже в первом периоде «Салават» забил два гола — сначала Дмитрий Кугрышев открыл счёт, а затем Теэму Хартикайнен реализовал большинство «четыре на три». Карлссона мог пробивать и Линус Умарк, но не попал в пустой угол. Уехал за ворота и выдал передачу на Хартикайнена, который продолжал дежурить на пятачке. Карлссон повернулся в самый последний момент, но было уже поздно.
«Барыс» во втором периоде отыграл одну шайбу — Атте Охтамаа наказал уфимцев за нарушение численного состава, а в третьем периоде ещё одно большинство реализовал Роман Старченко. Но перед этим случилась шайба Александра Кадейкина. Разница с голом Хартикайнена была только в том, что россиянин забивал в равенстве, а Карлссон смотрел на Кугрышева и не увидел его эффектную передачу. Шведский голкипер обернулся, когда шайба уже залетела в сетку. Встав на ноги, он сокрушённо развёл руками, словно говоря: «Ну что ты будешь делать».
«Салават» уверенно довёл матч до победы, ещё дважды реализовав большинство. У Хартикайнена — дубль, у Умарка — ассистентский
У «Барыса» всё наоборот — ещё пару дней назад команда навязывала серьёзную конкуренцию «Авангарду» за лидерство в дивизионе Чернышёва, но омичи продолжают выигрывать, а «Барыс» проиграл второй матч кряду.
Елена Кузнецова
|Николай Цулыгин
|Андрей Скабелка
|Юха Метсола
|Хенрик Карлссон
|01:36
|Александр Кадейкин
|12:59
|Дмитрий Кугрышев(Александр Кадейкин)
|16:38
|Петр Хохряков
|16:38
|Кертис Валк
|17:03
|Даррен Дитц
|18:33
|Теему Хартикайнен(Линус Умарк)
|24:37
|Алексей Маклюков
|28:29
|Даррен Дитц
|31:41
|Командный штраф
|32:23
|Атте Охтамаа(Линус Виделль, Даррен Дитц)
|41:56
|Александр Кадейкин(Дмитрий Кугрышев, Евгений Лисовец)
|42:29
|Захар Арзамасцев
|43:22
|Роман Старченко(Линус Виделль, Атте Охтамаа)
|45:35
|Владимир Жарков
|49:10
|Джесси Блэкер
|49:29
|Теему Хартикайнен(Филип Ларсен, Линус Умарк)
|52:22
|Павел Акользин
|56:15
|Павел Коледов
|56:15
|Павел Акользин
|56:44
|Никита Сошников(Линус Умарк)
|57:57
|Линус Виделль
|12
|Штрафное время
|18
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Антон Гофман(Россия, Москва)