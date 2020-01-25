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17:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Вратарь «Барыса» прозевал передачу Кугрышева. Ему забили, пока он смотрел за ворота

Хенрик Карлссон увидел шайбу в сетке и только сокрушённо развёл руками.

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Источник: РИА "Новости"

Вратарю «Барыса» Хенрику Карлссону не позавидуешь. В предыдущей игре со СКА он вышел на лёд в третьем периоде при счёте 3:3 и пропустил четыре шайбы, в том числе издевательский гол от Андрея Кузьменко, который забросил, держа клюшку между ног.

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В матче с «Салаватом Юлаевым» Карлссон вышел в стартовом составе, но не смог помочь своей команде победить. Если в предыдущем матче с «Ак Барсом» вратарь «Салавата» Юха Метсола слишком рано начал праздновать победу в буллитной серии и в итоге проиграл, то теперь удача была на стороне команды Николая Цулыгина, а не туда смотрел вратарь соперника. Две шайбы уфимцев вышли как под копирку — Карлссон смотрит на игрока соперника за воротами, не успевает среагировать на то, как тот отдаёт передачу на пятачок и пропускает гол.

Уже в первом периоде «Салават» забил два гола — сначала Дмитрий Кугрышев открыл счёт, а затем Теэму Хартикайнен реализовал большинство «четыре на три». Карлссона мог пробивать и Линус Умарк, но не попал в пустой угол. Уехал за ворота и выдал передачу на Хартикайнена, который продолжал дежурить на пятачке. Карлссон повернулся в самый последний момент, но было уже поздно.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Барыс» во втором периоде отыграл одну шайбу — Атте Охтамаа наказал уфимцев за нарушение численного состава, а в третьем периоде ещё одно большинство реализовал Роман Старченко. Но перед этим случилась шайба Александра Кадейкина. Разница с голом Хартикайнена была только в том, что россиянин забивал в равенстве, а Карлссон смотрел на Кугрышева и не увидел его эффектную передачу. Шведский голкипер обернулся, когда шайба уже залетела в сетку. Встав на ноги, он сокрушённо развёл руками, словно говоря: «Ну что ты будешь делать».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Салават» уверенно довёл матч до победы, ещё дважды реализовав большинство. У Хартикайнена — дубль, у Умарка — ассистентский хет-трик, у Николая Цулыгина уменьшается головная боль о том, что его команда может не попасть в плей-офф. В середине января Уфа опустилась на восьмое место Востока, но после перерыва на Матч звёзд набрала пять очков в трёх матчах и теперь отстаёт от пятого места всего на одно очко.

У «Барыса» всё наоборот — ещё пару дней назад команда навязывала серьёзную конкуренцию «Авангарду» за лидерство в дивизионе Чернышёва, но омичи продолжают выигрывать, а «Барыс» проиграл второй матч кряду.

Елена Кузнецова

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Салават Юлаев
5:2
2:0, 0:1, 3:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 2325.01.2020, 14:30 (МСК UTC+3)"Уфа-Арена"
Главные тренеры
Николай ЦулыгинАндрей Скабелка
Вратари
Юха МетсолаХенрик Карлссон
1-й период
01:36Александр Кадейкин
12:59Дмитрий Кугрышев(Александр Кадейкин)
16:38Петр Хохряков
16:38Кертис Валк
17:03Даррен Дитц
18:33Теему Хартикайнен(Линус Умарк)
2-й период
24:37Алексей Маклюков
28:29Даррен Дитц
31:41Командный штраф
32:23Атте Охтамаа(Линус Виделль, Даррен Дитц)
3-й период
41:56Александр Кадейкин(Дмитрий Кугрышев, Евгений Лисовец)
42:29Захар Арзамасцев
43:22Роман Старченко(Линус Виделль, Атте Охтамаа)
45:35Владимир Жарков
49:10Джесси Блэкер
49:29Теему Хартикайнен(Филип Ларсен, Линус Умарк)
52:22Павел Акользин
56:15Павел Коледов
56:15Павел Акользин
56:44Никита Сошников(Линус Умарк)
57:57Линус Виделль
Статистика
12Штрафное время18
0Игра в большинстве0
3Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяАнтон Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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