Вратарь «Барыса» прозевал передачу Кугрышева. Ему забили, пока он смотрел за ворота

Источник: РИА "Новости"

Вратарю «Барыса» Хенрику Карлссону не позавидуешь. В предыдущей игре со СКА он вышел на лёд в третьем периоде при счёте 3:3 и пропустил четыре шайбы, в том числе издевательский гол от Андрея Кузьменко, который забросил, держа клюшку между ног.

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В матче с «Салаватом Юлаевым» Карлссон вышел в стартовом составе, но не смог помочь своей команде победить. Если в предыдущем матче с «Ак Барсом» вратарь «Салавата» Юха Метсола слишком рано начал праздновать победу в буллитной серии и в итоге проиграл, то теперь удача была на стороне команды Николая Цулыгина, а не туда смотрел вратарь соперника. Две шайбы уфимцев вышли как под копирку — Карлссон смотрит на игрока соперника за воротами, не успевает среагировать на то, как тот отдаёт передачу на пятачок и пропускает гол.

Уже в первом периоде «Салават» забил два гола — сначала Дмитрий Кугрышев открыл счёт, а затем Теэму Хартикайнен реализовал большинство «четыре на три». Карлссона мог пробивать и Линус Умарк, но не попал в пустой угол. Уехал за ворота и выдал передачу на Хартикайнена, который продолжал дежурить на пятачке. Карлссон повернулся в самый последний момент, но было уже поздно.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_20e42233c7dc304d2fcd947e0ae2b2cd_hd/q678813/65ac2ef38f37eff5bb471afc3d458fc3/4735637826?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Барыс» во втором периоде отыграл одну шайбу — Атте Охтамаа наказал уфимцев за нарушение численного состава, а в третьем периоде ещё одно большинство реализовал Роман Старченко. Но перед этим случилась шайба Александра Кадейкина. Разница с голом Хартикайнена была только в том, что россиянин забивал в равенстве, а Карлссон смотрел на Кугрышева и не увидел его эффектную передачу. Шведский голкипер обернулся, когда шайба уже залетела в сетку. Встав на ноги, он сокрушённо развёл руками, словно говоря: «Ну что ты будешь делать».

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_b0702544024afe60f114c868b5259d5d_hd/q678909/e0f21dee4e006e01c7942852df2081e0/4735637855?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Салават» уверенно довёл матч до победы, ещё дважды реализовав большинство. У Хартикайнена — дубль, у Умарка — ассистентский хет-трик, у Николая Цулыгина уменьшается головная боль о том, что его команда может не попасть в плей-офф. В середине января Уфа опустилась на восьмое место Востока, но после перерыва на Матч звёзд набрала пять очков в трёх матчах и теперь отстаёт от пятого места всего на одно очко.

У «Барыса» всё наоборот — ещё пару дней назад команда навязывала серьёзную конкуренцию «Авангарду» за лидерство в дивизионе Чернышёва, но омичи продолжают выигрывать, а «Барыс» проиграл второй матч кряду.