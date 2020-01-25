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19:37 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» проиграло «Северстали» в домашнем матче чемпионата КХЛ

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» уступили в домашнем матче чемпионата КХЛ череповецкой «Северстали» со счетом 1:3 (1:0, 0:2, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Команды начали игру с активного прессинга, поочередно обмениваясь атаками и наращивая скорости. На 18-й минуте противостояния защитник «зубров» Владислав Еременко открыл счет, забросив гол в дальний угол ворот соперников.

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Во втором периоде минчане постарались укрепить преимущество. Однако, допустив ошибку, хозяева потеряли шайбу. На 26-й минуте матча защитник «Северстали» Джеффри Кинрейд сыграл на добивании, сравняв счет. «Зубры» дважды не смогли реализовать большинство, а незадолго до второго перерыва защитник гостей Владислав Провольнев в меньшинстве забросил гол в ворота Дэнни Тэйлора — 2:1.

В третьей двадцатиминутке минчане сбавили темп, их же оппоненты продолжили прессинговать владения голкипера «зубров». Форвард «Северстали» Александр Петунин на 52-й минуте противоборства увеличил преимущество своей команды — 3:1. В оставшееся время «динамовцы» не смогли ничего противопоставить своим соперникам.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта 28 января проведут в гостях у СКА из Санкт-Петербурга.

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Динамо Мн
1:3
1:0, 0:2, 0:1
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 2325.01.2020, 17:10 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 9068 зрителей
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтАндрей Разин
Вратари
Дэнни ТэйлорВладислав Подъяпольский
1-й период
01:41Дмитрий Марковин
03:52Андрей Костицын
11:47Евгений Бодров
17:07Евгений Бодров
18:00Владислав Еременко(Марк-Андре Граньяни, Райан Спунер)
18:31Кирилл Готовец
2-й период
25:30Джеффри Кинрейд(Владислав Кодола, Дмитрий Марковин)
27:19Егор Яковлев
30:30Командный штраф
34:06Макар Хабаров
35:53Владислав Провольнев(Антон Сизов, Андрей Алексеев)
36:30Командный штраф
37:46Марк-Андре Граньяни
3-й период
42:41Игорь Мартынов
49:12Игорь Мартынов
51:15Александр Петунин(Илья Хохлов, Дмитрий Марковин)
Статистика
10Штрафное время14
7Игра в большинстве5
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Васильев(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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