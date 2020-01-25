Минское «Динамо» проиграло «Северстали» в домашнем матче чемпионата КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Команды начали игру с активного прессинга, поочередно обмениваясь атаками и наращивая скорости. На 18-й минуте противостояния защитник «зубров» Владислав Еременко открыл счет, забросив гол в дальний угол ворот соперников.

Во втором периоде минчане постарались укрепить преимущество. Однако, допустив ошибку, хозяева потеряли шайбу. На 26-й минуте матча защитник «Северстали» Джеффри Кинрейд сыграл на добивании, сравняв счет. «Зубры» дважды не смогли реализовать большинство, а незадолго до второго перерыва защитник гостей Владислав Провольнев в меньшинстве забросил гол в ворота Дэнни Тэйлора — 2:1.

В третьей двадцатиминутке минчане сбавили темп, их же оппоненты продолжили прессинговать владения голкипера «зубров». Форвард «Северстали» Александр Петунин на 52-й минуте противоборства увеличил преимущество своей команды — 3:1. В оставшееся время «динамовцы» не смогли ничего противопоставить своим соперникам.