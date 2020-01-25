«Ак Барс» гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ

«Ак Барс» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 74 очка в 50 матчах. От «Куньлуня» казанскую команду отделяют 17 очков. Китайскому клубу осталось провести в регулярном чемпионате восемь матчей, в которых он может набрать максимум 16 очков, поэтому «Ак Барс» не сможет опуститься в турнирной таблице ниже восьмого места.