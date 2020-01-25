«Ак Барс» гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ
ТАСС, 25 января. Казанский «Ак Барс» гарантировал себе участие в
ТАСС, 25 января. Казанский «Ак Барс» гарантировал себе участие в
«Ак Барс» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 74 очка в 50 матчах. От «Куньлуня» казанскую команду отделяют 17 очков. Китайскому клубу осталось провести в регулярном чемпионате восемь матчей, в которых он может набрать максимум 16 очков, поэтому «Ак Барс» не сможет опуститься в турнирной таблице ниже восьмого места.
Ранее выход в
|Лаури Марьямяки
|Курт Фрэйзер
|Янис Калниньш
|Шимон Грубец
|05:17
|Брэндон Дефацио
|08:11
|Брэндон Йип(Эндрю Миллер, Хантер Шинкарук)
|16:41
|Саку Мяеналанен
|16:57
|Тревор Мерфи(Эндрю Миллер, Брэндон Йип)
|19:07
|Виктор Лев
|21:19
|Виктор Бартли(Брэндон Йип, Жильбер Брюле)
|22:39
|Шимон Грубец
|24:21
|Йессе Йоэнсуу(Теему Эронен, Брайан О`Нилл)
|35:32
|Йон Норман
|43:23
|Мика Ниеми(Ахти Оксанен)
|49:01
|Йессе Йоэнсуу
|49:01
|Брайан О`Нилл
|49:01
|Виктор Бартли
|49:01
|Джейк Челиос
|54:59
|Йессе Йоэнсуу(Микко II Лехтонен, Давид Скленичка)
|56:47
|Деванте Смит-Пелли
|58:22
|Микко II Лехтонен
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)