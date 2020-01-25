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19:41 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ

ТАСС, 25 января. Казанский «Ак Барс» гарантировал себе участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом стало известно после поражения пекинского «Куньлуня» от хельсинкского «Йокерита» (3:4) в гостевом матче регулярного чемпионата.

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Источник: РИА "Новости"

«Ак Барс» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 74 очка в 50 матчах. От «Куньлуня» казанскую команду отделяют 17 очков. Китайскому клубу осталось провести в регулярном чемпионате восемь матчей, в которых он может набрать максимум 16 очков, поэтому «Ак Барс» не сможет опуститься в турнирной таблице ниже восьмого места.

Ранее выход в плей-офф гарантировали московский ЦСКА и петербургский СКА.

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Йокерит
4:3
0:2, 1:1, 3:0
Куньлунь
Хоккей, КХЛ, Неделя 2325.01.2020, 17:00 (МСК UTC+3)"Хартвалл Арена"
Главные тренеры
Лаури МарьямякиКурт Фрэйзер
Вратари
Янис КалниньшШимон Грубец
1-й период
05:17Брэндон Дефацио
08:11Брэндон Йип(Эндрю Миллер, Хантер Шинкарук)
16:41Саку Мяеналанен
16:57Тревор Мерфи(Эндрю Миллер, Брэндон Йип)
19:07Виктор Лев
2-й период
21:19Виктор Бартли(Брэндон Йип, Жильбер Брюле)
22:39Шимон Грубец
24:21Йессе Йоэнсуу(Теему Эронен, Брайан О`Нилл)
35:32Йон Норман
3-й период
43:23Мика Ниеми(Ахти Оксанен)
49:01Йессе Йоэнсуу
49:01Брайан О`Нилл
49:01Виктор Бартли
49:01Джейк Челиос
54:59Йессе Йоэнсуу(Микко II Лехтонен, Давид Скленичка)
56:47Деванте Смит-Пелли
58:22Микко II Лехтонен
Статистика
10Штрафное время10
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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