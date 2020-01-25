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19:52 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» во второй раз в сезоне победил «Трактор» в матче КХЛ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 4:0 обыграл челябинский «Тратор» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Шайбы забросили Анатолий Никонцев (38), Робин Ганзл (44), Патрик Херсли (50) и Александр Хохлачев (51).

«Спартак» одержал вторую победу над «Трактором» в нынешнем сезоне. 27 декабря красно-белые победили в Челябинске со счетом 5:2.

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«Спартак», одержав четвертую победу в пяти последних матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 66 очков в 52 матчах. «Трактор», потерпев третье поражение подряд, идет на предпоследней, 11-й строчке на Западе, имея в активе 45 очков после 53 встреч.

В следующем матче подопечные Олега Знарка 27 января на домашней площадке примут пекинский «Куньлунь», а «Трактор» в этот же день встретится с казанским «Ак Барсом».

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Спартак
4:0
0:0, 1:0, 3:0
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 2325.01.2020, 17:00 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 10733 зрителя
Главные тренеры
Олег ЗнарокВладимир Юрзинов
Вратари
Никита БеспаловСтанислав Галимов(Иван Федотов)
1-й период
03:45Дмитрий Калинин
13:34Никита I Комаров
17:58Андрей Попов
2-й период
22:24Дмитрий Калинин
29:38Александр Хохлачев
35:08Ансель Галимов
37:37Анатолий Никонцев(Яков Рылов)
39:40Тобиас Виклунд
3-й период
43:13Робин Ганзл(Мартиньш Карсумс)
48:09Дмитрий Калинин
49:02Александр Тридчиков
49:19Патрик Херсли(Яков Рылов, Илья Зубов)
50:34Александр Хохлачев(Патрик Херсли, Мартиньш Карсумс)
51:18Илья Аркалов
51:18Лукаш Седлак
57:51Илья Аркалов
Статистика
13Штрафное время17
6Игра в большинстве4
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Щенев(Россия, Тольятти)
Главный судьяЮрий Цыплаков(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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