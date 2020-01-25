«Спартак» во второй раз в сезоне победил «Трактор» в матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Шайбы забросили Анатолий Никонцев (38), Робин Ганзл (44), Патрик Херсли (50) и Александр Хохлачев (51).

«Спартак» одержал вторую победу над «Трактором» в нынешнем сезоне. 27 декабря красно-белые победили в Челябинске со счетом 5:2.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_a4a89d840562c7d6dd11f069240c2def_hd/q679357/672e5f37ba353b30c4ddd1080766bc1c/4735644853?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак», одержав четвертую победу в пяти последних матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 66 очков в 52 матчах. «Трактор», потерпев третье поражение подряд, идет на предпоследней, 11-й строчке на Западе, имея в активе 45 очков после 53 встреч.

В следующем матче подопечные Олега Знарка 27 января на домашней площадке примут пекинский «Куньлунь», а «Трактор» в этот же день встретится с казанским «Ак Барсом».