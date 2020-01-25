«Спартак» во второй раз в сезоне победил «Трактор» в матче КХЛ
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 4:0 обыграл челябинский «Тратор» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 4:0 обыграл челябинский «Тратор» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбы забросили Анатолий Никонцев (38), Робин Ганзл (44), Патрик Херсли (50) и Александр Хохлачев (51).
«Спартак» одержал вторую победу над «Трактором» в нынешнем сезоне. 27 декабря
«Спартак», одержав четвертую победу в пяти последних матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 66 очков в 52 матчах. «Трактор», потерпев третье поражение подряд, идет на предпоследней, 11-й строчке на Западе, имея в активе 45 очков после 53 встреч.
В следующем матче подопечные Олега Знарка 27 января на домашней площадке примут пекинский «Куньлунь», а «Трактор» в этот же день встретится с казанским «Ак Барсом».
|Олег Знарок
|Владимир Юрзинов
|Никита Беспалов
|Станислав Галимов(Иван Федотов)
|03:45
|Дмитрий Калинин
|13:34
|Никита I Комаров
|17:58
|Андрей Попов
|22:24
|Дмитрий Калинин
|29:38
|Александр Хохлачев
|35:08
|Ансель Галимов
|37:37
|Анатолий Никонцев(Яков Рылов)
|39:40
|Тобиас Виклунд
|43:13
|Робин Ганзл(Мартиньш Карсумс)
|48:09
|Дмитрий Калинин
|49:02
|Александр Тридчиков
|49:19
|Патрик Херсли(Яков Рылов, Илья Зубов)
|50:34
|Александр Хохлачев(Патрик Херсли, Мартиньш Карсумс)
|51:18
|Илья Аркалов
|51:18
|Лукаш Седлак
|57:51
|Илья Аркалов
|13
|Штрафное время
|17
|6
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Юрий Цыплаков(Россия, Санкт-Петербург)