«Это надо было делать раньше». Скабелка — о драке Акользина, поражении «Барыса» и вратарях

Игра прошла сегодня, 25 января, и завершилась со счетом 2:5. Для «Барыса» это поражение стало вторым подряд.
— «Салават» с победой. Во всем сегодня команда соперника была быстрее. Опережали на шаг, создавали много моментов. Мало что получалось у нас, поэтому думаю, что результат закономерный, — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».
— Почему отсутствовал основной вратарь Паскуале: игровые причины или травма?
— У нас два вратаря основных. У Эдди травма, он получил повреждение во втором периоде в матче в Санкт-Петербурге, третий не играл. Это не значит, что он основной вратарь, и он отсутствует. У нас два равнозначных вратаря.
— Павел Акользин подрался в конце третьего периода. Хотел завести команду, но получилось, что совсем подвел. Как относитесь к таким моментам?
— Это глупое решение, как я могу относиться к таким моментам. Еще есть возможность спасти игру, две шайбы, это не три. Тем более соперник здорово играет в большинстве. Что здесь драться, надо игру спасать. Это раньше надо делать, а не за пять минут до конца встречи, когда ты можешь ее спасти. Игру надо было переворачивать чуть раньше. Пытаться, во всяком случае. За что наказывать? Нет, конечно.
Следующий матч «Барыс» проведет 27 января, когда в 20:00 по времени Нур-Султана встретится в Екатеринбурге с «Автомобилистом». Для казахстанского клуба эта игра станет последней в гостевой серии.