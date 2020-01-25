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20:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Это надо было делать раньше». Скабелка — о драке Акользина, поражении «Барыса» и вратарях

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от уфимского «Салавата Юлаева» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Игра прошла сегодня, 25 января, и завершилась со счетом 2:5. Для «Барыса» это поражение стало вторым подряд.

— «Салават» с победой. Во всем сегодня команда соперника была быстрее. Опережали на шаг, создавали много моментов. Мало что получалось у нас, поэтому думаю, что результат закономерный, — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».

— Почему отсутствовал основной вратарь Паскуале: игровые причины или травма?
— У нас два вратаря основных. У Эдди травма, он получил повреждение во втором периоде в матче в Санкт-Петербурге, третий не играл. Это не значит, что он основной вратарь, и он отсутствует. У нас два равнозначных вратаря.

— Павел Акользин подрался в конце третьего периода. Хотел завести команду, но получилось, что совсем подвел. Как относитесь к таким моментам?
— Это глупое решение, как я могу относиться к таким моментам. Еще есть возможность спасти игру, две шайбы, это не три. Тем более соперник здорово играет в большинстве. Что здесь драться, надо игру спасать. Это раньше надо делать, а не за пять минут до конца встречи, когда ты можешь ее спасти. Игру надо было переворачивать чуть раньше. Пытаться, во всяком случае. За что наказывать? Нет, конечно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий матч «Барыс» проведет 27 января, когда в 20:00 по времени Нур-Султана встретится в Екатеринбурге с «Автомобилистом». Для казахстанского клуба эта игра станет последней в гостевой серии.

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Салават Юлаев
5:2
2:0, 0:1, 3:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 2325.01.2020, 14:30 (МСК UTC+3)"Уфа-Арена", 8070 зрителей
Главные тренеры
Николай ЦулыгинАндрей Скабелка
Вратари
Юха МетсолаХенрик Карлссон
1-й период
01:36Александр Кадейкин
12:59Дмитрий Кугрышев(Александр Кадейкин)
16:38Петр Хохряков
16:38Кертис Валк
17:03Даррен Дитц
18:33Теему Хартикайнен(Линус Умарк)
2-й период
24:37Алексей Маклюков
28:29Даррен Дитц
31:41Командный штраф
32:23Атте Охтамаа(Даррен Дитц, Линус Виделль)
3-й период
41:56Александр Кадейкин(Дмитрий Кугрышев, Евгений Лисовец)
42:29Захар Арзамасцев
43:22Роман Старченко(Линус Виделль, Атте Охтамаа)
45:35Владимир Жарков
49:10Джесси Блэкер
49:29Теему Хартикайнен(Линус Умарк, Филип Ларсен)
52:22Павел Акользин
56:15Павел Коледов
56:15Павел Акользин
56:44Никита Сошников(Линус Умарк)
56:44Павел Акользин
57:57Линус Виделль
Статистика
12Штрафное время18
7Игра в большинстве4
3Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяАнтон Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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