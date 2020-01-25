«Это надо было делать раньше». Скабелка — о драке Акользина, поражении «Барыса» и вратарях

Источник: РИА "Новости"

Игра прошла сегодня, 25 января, и завершилась со счетом 2:5. Для «Барыса» это поражение стало вторым подряд.

— «Салават» с победой. Во всем сегодня команда соперника была быстрее. Опережали на шаг, создавали много моментов. Мало что получалось у нас, поэтому думаю, что результат закономерный, — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».

— Почему отсутствовал основной вратарь Паскуале: игровые причины или травма?

— У нас два вратаря основных. У Эдди травма, он получил повреждение во втором периоде в матче в Санкт-Петербурге, третий не играл. Это не значит, что он основной вратарь, и он отсутствует. У нас два равнозначных вратаря.

— Павел Акользин подрался в конце третьего периода. Хотел завести команду, но получилось, что совсем подвел. Как относитесь к таким моментам?

— Это глупое решение, как я могу относиться к таким моментам. Еще есть возможность спасти игру, две шайбы, это не три. Тем более соперник здорово играет в большинстве. Что здесь драться, надо игру спасать. Это раньше надо делать, а не за пять минут до конца встречи, когда ты можешь ее спасти. Игру надо было переворачивать чуть раньше. Пытаться, во всяком случае. За что наказывать? Нет, конечно.

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