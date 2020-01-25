Тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал победу над «Барысом»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу над «Барысом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает Gorobzor.ru.
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу над «Барысом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает Gorobzor.ru.
Игра прошла сегодня, 25 января, и завершилась со счетом 2:5. Для «Барыса» это поражение стало вторым подряд.
— Была хорошая заряженная команда, использовали свои моменты. Большинство сработал, ребята боролись, бились, поэтому победили, — сказал Цулыгин.
— Как оцените игру Панина после четырехматчевой дисквалификации?
— В принципе неплохо. Понятно, было немного тяжело эмоционально, потому что пропустил много игр,
— В конце второго периода соперник сократил отставание до минимума. В перерыве внесли
— Коррективы не надо было вносить. Второй период у нас был очень хороший. Единственное, пропустили в меньшинстве, а сам период играли очень неплохо. Наоборот, сказали нужно больше играть с шайбой, не закрываться, не уходить в глухую оборону, а продолжать играть и не отдавать инициативу.
— Больше всего времени на льду провели нападающие — три легионера и Сошников. Это не скажется на физическом состоянии перед выездом на Дальний Восток?
— Они больше провели
Следующий матч «Барыс» проведет 27 января, когда в 20:00 по времени