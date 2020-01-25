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20:55 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал победу над «Барысом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу над «Барысом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает Gorobzor.ru.

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Источник: РИА "Новости"

Игра прошла сегодня, 25 января, и завершилась со счетом 2:5. Для «Барыса» это поражение стало вторым подряд.

— Была хорошая заряженная команда, использовали свои моменты. Большинство сработал, ребята боролись, бились, поэтому победили, — сказал Цулыгин.

— Как оцените игру Панина после четырехматчевой дисквалификации?
— В принципе неплохо. Понятно, было немного тяжело эмоционально, потому что пропустил много игр, где-то, может, даже делал лишнего. Но то, что от него нужно было, он привнес в команду. Нормально отыграл.

— В конце второго периода соперник сократил отставание до минимума. В перерыве внесли какие-то коррективы?
— Коррективы не надо было вносить. Второй период у нас был очень хороший. Единственное, пропустили в меньшинстве, а сам период играли очень неплохо. Наоборот, сказали нужно больше играть с шайбой, не закрываться, не уходить в глухую оборону, а продолжать играть и не отдавать инициативу.

— Больше всего времени на льду провели нападающие — три легионера и Сошников. Это не скажется на физическом состоянии перед выездом на Дальний Восток?
— Они больше провели из-за того, что было много большинства. Когда играют при численном преимуществе, то это не так энергозатратно. Время есть, отдохнут, восстановятся и будут готовиться к следующему матчу.

Следующий матч «Барыс» проведет 27 января, когда в 20:00 по времени Нур-Султана встретится в Екатеринбурге с «Автомобилистом». Для казахстанского клуба эта игра станет последней в гостевой серии.

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