Команда Доуса потеряла голкипера перед матчем с «Барысом»

«Слава богу, подозрение на сотрясение мозга не подтвердилось в результате проведенной компьютерной томографии. Поэтому сроки восстановления не такие долгосрочные. Вряд ли он сыграет с “Барысом”, но в дальнейшем вполне можно на него рассчитывать, мы на это надеемся», — сказал Рябков.