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12:42 (мск), источник: Vesti.kz

Команда Доуса потеряла голкипера перед матчем с «Барысом»

Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж, вероятно, пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ с казахстанским «Барысом». Об этом сообщил директор екатеринбургского клуба Максим Рябков.

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Источник: РИА "Новости"

Вратарь получил травму в третьем периоде игры «регулярки» против казанского «Ак Барса» (2:3) в столкновении с одноклубником Денисом Бодровым.

«Слава богу, подозрение на сотрясение мозга не подтвердилось в результате проведенной компьютерной томографии. Поэтому сроки восстановления не такие долгосрочные. Вряд ли он сыграет с “Барысом”, но в дальнейшем вполне можно на него рассчитывать, мы на это надеемся», — сказал Рябков.

Добавим, что матч «Автомобилиста», цвета которого защищает нападающий сборной Казахстана Найджел Доус, против «Барыса» состоится 27 января в Екатеринбурге.

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