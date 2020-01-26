Команда Доуса потеряла голкипера перед матчем с «Барысом»
Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж, вероятно, пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ с казахстанским «Барысом». Об этом сообщил директор екатеринбургского клуба Максим Рябков.
Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж, вероятно, пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ с казахстанским «Барысом». Об этом сообщил директор екатеринбургского клуба Максим Рябков.
Вратарь получил травму в третьем периоде игры «регулярки» против казанского «Ак Барса» (2:3) в столкновении с одноклубником Денисом Бодровым.
«Слава богу, подозрение на сотрясение мозга не подтвердилось в результате проведенной компьютерной томографии. Поэтому сроки восстановления не такие долгосрочные. Вряд ли он сыграет с “Барысом”, но в дальнейшем вполне можно на него рассчитывать, мы на это надеемся», — сказал Рябков.
Добавим, что матч «Автомобилиста», цвета которого защищает нападающий сборной Казахстана Найджел Доус, против «Барыса» состоится 27 января в Екатеринбурге.