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19:32 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА победил «Сибирь» в матче КХЛ и досрочно выиграл дивизион Тарасова

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и гарантировал себе первое место в дивизионе Тарасова. Встреча прошла в ЛСК ЦСКА.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Шайбы в матче забросили Антон Слепышев (20-я минута), Михаил Григоренко (48) и Кирилл Капризов (49). Капризов и Слепышев набрали очки в десятом матче подряд. Всего на счету Капризова в нынешнем сезоне 49 очков (24 шайбы + 25 передач) в 47 матчах, у Слепышева — 30 (13+17) очков в 44 играх.

ЦСКА, ранее гарантировавший себе выход в плей-офф, занимает первое место в Западной конференции, набрав 80 очков в 52 матчах. В дивизионе Тарасова московский клуб опережает ближайшего преследователя «Локомотив» на 22 очка, ярославскому клубу осталось провести 11 матчей, в которых он может набрать максимум 22 очка. В случае равенства очков ЦСКА займет первое место по дополнительным показателям.

ЦСКА в восьмой раз в истории занял первое место в своем дивизионе. Ранее армейцам это удавалось в сезонах-2008/09, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19.

В следующем матче подопечные Игоря Никитина 29 января на выезде сыграют с владивостокским «Адмиралом», «Сибирь» днем ранее в гостях встретится с рижским «Динамо».

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27 ноября 2019© Ньюстюб
ЦСКА
3:0
1:0, 0:0, 2:0
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 2326.01.2020, 17:00 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 4920 зрителей
Главные тренеры
Игорь НикитинНиколай Заварухин
Вратари
Илья СорокинАлексей Красиков
1-й период
01:23Марио Кемпе
15:01Константин Окулов
17:22Максим Шалунов
19:38Антон Слепышев(Кирилл Капризов)
2-й период
21:01Александр Шаров
33:05Николай Демидов
33:21Мэт Робинсон
33:21Мэт Робинсон
33:21Евгений Чесалин
33:21Евгений Чесалин
3-й период
47:44Михаил Григоренко(Линден Вей)
48:52Кирилл Капризов(Антон Слепышев, Марио Кемпе)
Статистика
10Штрафное время8
2Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Акузовский(Россия, Тольятти)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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