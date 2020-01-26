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19:34 (мск), источник: ТАСС

«Йокерит» гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ

ТАСС, 26 января. Хельсинкский «Йокерит» гарантировал себе участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после победы в домашнем матче регулярного чемпионата над нижнекамским «Нефтехимиком» со счетом 3:2. Встреча прошла на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки в присутствии 8302 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Халме Алекси (5-я минута), Петри Контиола (13) и Никлас Енсен (26). У проигравших отличились Мэтт Уайт (2) и Якоб Берглунд (16).

«Йокерит» одержал третью победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 71 очко в 52 матчах, «Нефтехимик» идет десятым, имея в активе 50 очков после 51 матча. От идущего на девятом месте «Сочи» хельсинкскую команду отделяют 23 очка. Сочинскому клубу осталось провести в регулярном чемпионате 11 матчей, в которых он может набрать максимум 22 очка, поэтому «Йокерит» не сможет опуститься в турнирной таблице ниже восьмого места. Ранее выход в плей-офф гарантировали московский ЦСКА, петербургский СКА и казанский «Ак Барс».

В следующем матче «Йокерит» 30 января в гостях сыграет с магнитогорским «Металлургом», «Нефтехимик» двумя днями ранее на выезде встретится с омским «Авангардом».

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17 октября 2019© Ньюстюб
Йокерит
3:2
2:2, 1:0, 0:0
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 2326.01.2020, 17:00 (МСК UTC+3)"Хартвалл Арена", 8302 зрителя
Главные тренеры
Лаури МарьямякиВячеслав Буцаев
Вратари
Янис КалниньшАлександр Шарыченков(Константин Барулин)
1-й период
01:13Мэтт Уайт(Зак Митчелл, Павел Порядин)
05:00Алекси Халме(Микко II Лехтонен, Антти Пильстрем)
12:28Петри Контиола(Хенрик Хаапала)
15:40Якоб Берглунд
2-й период
25:43Никлас Йенсен(Хенрик Хаапала, Петри Контиола)
29:06Райан Мерфи
3-й период
45:58Евгений Рясенский
Статистика
0Штрафное время4
2Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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