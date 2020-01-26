«Йокерит» гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ

«Йокерит» одержал третью победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 71 очко в 52 матчах, «Нефтехимик» идет десятым, имея в активе 50 очков после 51 матча. От идущего на девятом месте «Сочи» хельсинкскую команду отделяют 23 очка. Сочинскому клубу осталось провести в регулярном чемпионате 11 матчей, в которых он может набрать максимум 22 очка, поэтому «Йокерит» не сможет опуститься в турнирной таблице ниже восьмого места. Ранее выход в плей-офф гарантировали московский ЦСКА, петербургский СКА и казанский «Ак Барс».