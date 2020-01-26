«Авангард» гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ

«Авангард» одержал седьмую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 74 очка в 52 матчах, «Металлург» идет восьмым, имея в активе 55 очков после 51 матча. От пекинского «Куньлуня» омскую команду отделяют 17 очков, китайскому клубу осталось провести в регулярном чемпионате восемь матчей, в которых он может набрать максимум 16 очков, поэтому «Авангард» не сможет опуститься в турнирной таблице ниже восьмого места. Омский клуб является прошлогодним финалистом Кубка Гагарина.