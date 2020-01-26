«Авангард» гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Артем Манукян (3-я минута), Сергей Шумаков (8), Семен Кошелев (29), Андрей Стась (34), Свен Андригетто (36) и Тэйлор Бек (47). У проигравших отличился Егор Яковлев (30).
«Авангард» одержал седьмую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 74 очка в 52 матчах, «Металлург» идет восьмым, имея в активе 55 очков после 51 матча. От пекинского «Куньлуня» омскую команду отделяют 17 очков, китайскому клубу осталось провести в регулярном чемпионате восемь матчей, в которых он может набрать максимум 16 очков, поэтому «Авангард» не сможет опуститься в турнирной таблице ниже восьмого места. Омский клуб является прошлогодним финалистом Кубка Гагарина.
Ранее выход в плей-офф гарантировали московский ЦСКА, петербургский СКА, казанский «Ак Барс» и хельсинкский «Йокерит».
В следующем матче подопечные Боба Хартли 28 января примут нижнекамский «Нефтехимик», команда Ильи Воробьева двумя днями позднее дома встретится с «Йокеритом».