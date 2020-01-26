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20:24 (мск), источник: ТАСС

«Авангард» гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ

ТАСС, 26 января. Омский «Авангард» гарантировал себе участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после победы в домашнем матче регулярного чемпионата над магнитогорским «Металлургом» со счетом 6:1. Встреча прошла в Балашихе, где «Авангард» проводит домашние матчи.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Артем Манукян (3-я минута), Сергей Шумаков (8), Семен Кошелев (29), Андрей Стась (34), Свен Андригетто (36) и Тэйлор Бек (47). У проигравших отличился Егор Яковлев (30).

«Авангард» одержал седьмую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 74 очка в 52 матчах, «Металлург» идет восьмым, имея в активе 55 очков после 51 матча. От пекинского «Куньлуня» омскую команду отделяют 17 очков, китайскому клубу осталось провести в регулярном чемпионате восемь матчей, в которых он может набрать максимум 16 очков, поэтому «Авангард» не сможет опуститься в турнирной таблице ниже восьмого места. Омский клуб является прошлогодним финалистом Кубка Гагарина.

Ранее выход в плей-офф гарантировали московский ЦСКА, петербургский СКА, казанский «Ак Барс» и хельсинкский «Йокерит».

В следующем матче подопечные Боба Хартли 28 января примут нижнекамский «Нефтехимик», команда Ильи Воробьева двумя днями позднее дома встретится с «Йокеритом».

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20 декабря 2019© Ньюстюб
Авангард
6:1
2:0, 3:1, 1:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 2326.01.2020, 17:00 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 5391 зритель
Главные тренеры
Боб ХартлиИлья Воробьев
Вратари
Игорь БобковВасилий Кошечкин(Василий Демченко)
1-й период
02:36Артем Манукян(Денис Зернов)
07:16Сергей Шумаков(Семен Кошелев, Кирилл Семенов)
11:39Роман Любимов
2-й период
28:16Семен Кошелев(Сергей Шумаков, Кирилл Семенов)
28:58Павел Дедунов
29:17Егор Яковлев(Виктор Антипин, Деннис Расмуссен)
32:26Коди Фрэнсон
33:01Андрей Стась(Павел Дедунов)
35:20Свен Андригетто
37:38Богдан Потехин
3-й период
46:03Григорий Дронов
46:17Тэйлор Бек(Вячеслав Войнов)
48:34Никита Пивцакин
52:59Евгений Тимкин
57:52Егор Мартынов
Статистика
6Штрафное время10
5Игра в большинстве3
1Голы в большинстве1
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Главный судьяЯн Хрибик(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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