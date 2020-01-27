Анонс матча «Автомобилист» — «Барыс»
27 января
27 января
В предыдущих четырех матчах с уральской командой «Барыс» одержал три победы, в том числе в Екатеринбурге со счетом 2:1 в конце ноября 2019 года.
После серии из четырех побед, в последних двух матчах «Барыс» потерпел поражения от СКА в
Матч с «Барысом» станет для «Автомобилиста» третьим в текущей домашней серии. После победы над «Трактором» (4:1) команда Андрея Мартемьянова 25 января уступила лидеру Востока «Ак Барсу» — 2:3. Авторами шайб стали Джефф Плэтт и Найджел Доус. По ходу третьего периода «Авто» произвел вынужденную замену вратаря — Якуб Коварж не смог доиграть встречу
Начало матча в Екатеринбурге — в 20:00 по времени