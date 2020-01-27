Анонс матча «Автомобилист» — «Барыс»

Источник: РИА "Новости"

В предыдущих четырех матчах с уральской командой «Барыс» одержал три победы, в том числе в Екатеринбурге со счетом 2:1 в конце ноября 2019 года.

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 24, 27.01.2020, 17:00 Автомобилист - Барыс -

После серии из четырех побед, в последних двух матчах «Барыс» потерпел поражения от СКА в Санкт-Петербурге и «Салавата Юлаева» в Уфе. Нападающий Линус Виделль набирает очки в четырех матчах подряд (2+5). В таблице Восточной конференции «Барыс» располагается на 3-й строчке, набрав 67 очков в 52 матчах. Нападающий Ииро Пакаринен остается в списке травмированных.

Матч с «Барысом» станет для «Автомобилиста» третьим в текущей домашней серии. После победы над «Трактором» (4:1) команда Андрея Мартемьянова 25 января уступила лидеру Востока «Ак Барсу» — 2:3. Авторами шайб стали Джефф Плэтт и Найджел Доус. По ходу третьего периода «Авто» произвел вынужденную замену вратаря — Якуб Коварж не смог доиграть встречу из-за повреждения. Кроме того, в списке травмированных команды находятся защитник Николай Стасенко и нападающие Степан Хрипунов, Александр Кучерявенко и Артем Гареев. В таблице Востока «Автомобилист» отстает от «Барыса» на два очка при одном матче в запасе — 65 очков в 51 игре.