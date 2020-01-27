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08:40 (мск), источник: Sputniknews.kz

Экс-капитан «Барыса» Боченски баллотируется на пост мэра в США

Экс-игрок хоккейного клуба «Барыс» и капитан сборной Казахстана по хоккею намерен продолжить карьеру в политике.

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Источник: Sputniknews.kz

НУР-СУЛТАН, 27 янв — Sputnik. Бывший капитан казахстанского хоккейного клуба «Барыс» Брэндон Боченски баллотируется в мэры города Гранд-Форкс.

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Это третий по количеству жителей город американского штата Северная Дакота. Административный центр округа Гранд-Форкс. Население — более 50 тысяч человек.

«Пришло время привнести новую жизнь и свежую энергию в Гранд-Форкс. Я люблю Гранд-Форкс и очень хочу служить обществу!» — написал Боченски.

Боченски переехал в Гранд-Форкс после того, как завершил карьеру в «Барысе» в 2019 году. По возвращении в США он начал работать в компании Berkshire Hathaway Homeservices Inc.

Боченски признается, что влюбился в Гранд-Форкс, когда с 2001 по 2004 год играл за команду местного университета и учился по специальности «финансовый менеджмент».

Карьера Брэндона Боченски

Брэндон Боченски родился 4 апреля 1982 года в городе Блэйн, штат Миннесота, США. Бывший американский хоккеист, правый нападающий.

Предки хоккеиста бежали из Польши в Америку во время Второй мировой войны. Брэндон Боченски начал играть в хоккей в родном городке за местную юниорскую команду «Блэйн Бенгалс».

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А также выступал за юниорскую «Линкольн Старз», где показывал высокую результативность.

После юниорских лиг перешел во взрослый хоккей. Играл за университет Северной Дакоты, «Бингхэмтон Сенаторз», «Оттава Сенаторз», «Чикаго Блэкхокс», «Норфолк Эдмиралс», «Бостон Брюинз», «Провиденс Брюинз», «Анахайм Майти Дакс», «Нэшвилл Предаторз», «Тампа Бэй Лайтнинг».

Участвовал в чемпионате мира 2007 года, проходившего в России, в составе сборной США. В начале сезона 2010/2011 перешел в КХЛ в казахстанский «Барыс». Принял казахстанское гражданство в 2014 году.

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Всю карьеру в КХЛ Брендон провел в «Барысе», за который выступал с 2010 по 2017 год. За семь сезонов на его счету 397 (160+237) очков в 399 матчах КХЛ. С 2015 года Боченски играл за сборную Казахстана и был ее капитаном. В составе национальной команды он провел 15 матчей и набрал 12 (5+7) очков.

В июле 2018 года возобновил карьеру в КХЛ после годичного перерыва, подписав контракт на год снова с клубом «Барыс». Летом 2019 года вновь объявил о завершении карьеры и вернулся в США.

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