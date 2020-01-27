Экс-капитан «Барыса» Боченски баллотируется на пост мэра в США

Это третий по количеству жителей город американского штата Северная Дакота. Административный центр округа
«Пришло время привнести новую жизнь и свежую энергию в
Боченски переехал в
Боченски признается, что влюбился в
Карьера Брэндона Боченски
Брэндон Боченски родился 4 апреля 1982 года в городе Блэйн, штат Миннесота, США. Бывший американский хоккеист, правый нападающий.
Предки хоккеиста бежали из Польши в Америку во время Второй мировой войны. Брэндон Боченски начал играть в хоккей в родном городке за местную юниорскую команду «Блэйн Бенгалс».
А также выступал за юниорскую «Линкольн Старз», где показывал высокую результативность.
После юниорских лиг перешел во взрослый хоккей. Играл за университет Северной Дакоты, «Бингхэмтон Сенаторз», «Оттава Сенаторз», «Чикаго Блэкхокс», «Норфолк Эдмиралс», «Бостон Брюинз», «Провиденс Брюинз», «Анахайм Майти Дакс», «Нэшвилл Предаторз», «Тампа Бэй Лайтнинг».
Участвовал в чемпионате мира 2007 года, проходившего в России, в составе сборной США. В начале сезона 2010/2011 перешел в КХЛ в казахстанский «Барыс». Принял казахстанское гражданство в 2014 году.
Всю карьеру в КХЛ Брендон провел в «Барысе», за который выступал с 2010 по 2017 год. За семь сезонов на его счету 397 (160+237) очков в 399 матчах КХЛ. С 2015 года Боченски играл за сборную Казахстана и был ее капитаном. В составе национальной команды он провел 15 матчей и набрал 12 (5+7) очков.
В июле 2018 года возобновил карьеру в КХЛ после годичного перерыва, подписав контракт на год снова с клубом «Барыс». Летом 2019 года вновь объявил о завершении карьеры и вернулся в США.